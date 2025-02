W programie "Żona dla Polaka" kilku mężczyzn mieszkających na co dzień w Chicago próbuje znaleźć partnerkę. Wśród nich jest 35-letni Łukasz. Ten do randkowania wybrał kilka pań, które napisały do niego listy. Jedna z kandydatek przyznała się, że nie była do końca szczera. Paulina wytłumaczyła się w odcinku, dlaczego skłamała na temat swojego wieku. Jak zareagował na to Łukasz?

"Żona dla Polaka". Uczestniczka skłamała na temat wieku. Wytłumaczyła się na wizji

Paulina została wybrana spośród wielu kandydatek, które napisały listy do Łukasza. 35-latek zaprosił ją do wizyty w Chicago, gdzie mieli się lepiej poznać. W ostatnim odcinku uczestniczka przyznała, że we własnym liście popełniła błąd, i to elementarny. Napisała, że ma 29 lat. W rzeczywistości jest w wieku Łukasza, czyli sześć lat starsza niż podała na początku. - O! Chyba jednak nie jest tak, jak mi się wydawało. Łukasz, pamiętasz ten list, co ja do ciebie wysłałam na samym początku? No, bo ja się pomyliłam i źle policzyłam swój wiek. I się okazało, że my jesteśmy w tym samym wieku - powiedziała uczestniczka. Co na to mężczyzna?

"Żona dla Polaka". Łukasz dowiedział się o "kłamstwie" Pauliny. Był wyrozumiały

35-latek szybko wybaczył Paulinie niefortunną pomyłkę. Choć był zaskoczony, docenił szczerość kandydatki. - Paulina nie jest kłamczuchą, bo w stosunku do najważniejszej osoby, czyli mnie, była mega szczera. Cenię ją za tą szczerość. Za to, że potrafiła podejść i powiedzieć, mimo że to nie było komfortowe. Nie musiała tej informacji ujawniać - powiedział przed kamerą. Jednak inaczej zareagowali widzowie. Wątek wywołał mnóstwo komentarzy w mediach społecznościowych. "Jak można nie wiedzieć, ile się ma lat?", "Przecież to było ustawione. Ludzie, jak można pomylić się o sześć lat! Litości", "Zaczynanie znajomości od kłamstwa to kiepski pomysł" - czytamy na Facebooku. A wy co o tym myślicie? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony.