"Ranczo" podbiło serca telewidzów już w 2006 roku, gdy po raz pierwszy wyemitowano serial na antenie TVP. Produkcja prędko stała się olbrzymim hitem, przez co doczekała się dziesięciu sezonów oraz filmu pt. "Ranczo Wilkowyje". Mimo iż od zakończenia serialu minie niebawem dziesięć lat, najbardziej zagorzali fani wciąż wierzą, że "Ranczo" doczeka się swojej kontynuacji. Nowe światło na sprawę rzucił właśnie reżyser Wojciech Adamczyk.

"Ranczo" niebawem powróci? "Nic nie jest przesądzone"

W rozmowie z Plejadą Adamczyk wyjawił, że producenci szykują się na wielki powrót serii po latach. Co jednak ważne, "Ranczo" stałoby się wtedy słuchowiskiem. - W naszym środowisku nic nie jest przesądzone, ale trwają na ten temat prace. Jest firma, która chce to wyprodukować. Przeprowadzone są już rozmowy z telewizją i Studiem A. Rozmawiamy na ten temat, żeby powstał wypasiony audiobook, a konkretnie wielogodzinne słuchowisko na podstawie scenariusza Andrzeja Grembowicza do 11. "Rancza" - ujawnił reżyser.

TVP miało się przy tym odciąć od produkcji, jednak Adamczyk znalazł inną firmę, która może wspomóc ich projekt. - Staram się zamknąć historię "Rancza" audialnym projektem. Wspólnie z Marcinem Grembowiczem piszemy już adaptację radiową, żeby to co do tej pory widzieliśmy na ekranie, było słyszalne w warstwie akustycznej - dodał rozmówca Plejady. O możliwość pojawienia się w nowej produkcji reżyser zapytał też już głównych aktorów, czyli Cezarego Żaka i Artura Barcisia. - Powiedzieli, że chętnie wezmą udział. Myślę, że pozostali aktorzy też nie odmówią - podsumował Adamczyk.

O wznowieniu "Rancza" mówiła niedawno Marta Lipińska, serialowa Michałowa

24 stycznia 2025 roku Lipińska pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie", gdzie wraz z prowadzącymi zaczęła dyskutować na temat możliwej kontynuacji serialu. Jak się okazało, zdaniem aktorki jest to po prostu niemożliwe. - "Ranczo" nie może już nigdy wrócić, bo tak wiele ludzi odeszło - stwierdziła Lipińska. - "Kusego" (Pawła Królikowskiego - red.) nie ma, nie ma naszego realizatora Włodzimierza Głodka. Wiele ludzi pyta: "A kiedy będziecie kontynuować?", "A dlaczego nie robicie dalej, myśmy tak kochali ten serial, a teraz tylko te powtórki oglądamy". No tak, ale trudno wszystkim tłumaczyć, że tyle osób nie żyje - wyjaśniła dosadnie serialowa Michałowa.