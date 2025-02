Serial "M jak miłość" zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej 4 listopada 2000 roku. Od tego czasu wielbiciele produkcji z zaciekawieniem obserwują losy rodziny Mostowiaków. W ostatnim czasie głośno było w mediach na temat awantury bliźniaków - Piotrka i Pawła Zduńskich. Ich szczera rozmowa zakończyła rękoczynami. Co przyniesie odcinek 1848., który Telewizja Polska wyemituje już 11 lutego? Wzruszeń z pewnością nie zabraknie.

REKLAMA

Zobacz wideo Hollywood ma siostry Olsen, a my mamy braci Mroczków

"M jak miłość". Święcicki stwarza poważne zagrożenie. Grozi Kacprowi i chce zemścić się na Magdzie

W odcinku 1848. serialu "M jak miłość" widzowie będą świadkami niebezpiecznych wydarzeń, z którymi będą musieli zmierzyć się bohaterowie produkcji. Budzyńscy organizują rodzinne ognisko w Siedlisku, na które zapraszają Dimę, Nadię oraz Julię. Tymczasem w tle narasta napięcie związane ze Święcickim. Mężczyzna staje się coraz bardziej agresywny, ponownie grozi Kacprowi, a wieczorem sięga po alkohol. To jednak nie koniec niebezpiecznych sytuacji z udziałem Święcickiego, ponieważ ten w stanie wzburzenia jedzie do pensjonatu z zamiarem zemszczenia się na Magdzie, co może mieć poważne konsekwencje. Czy kobieta poradzi sobie z niebezpieczeństwem?

"M jak miłość". Paweł próbuje pogodzić się z Piotrkiem. Prosi Frankę o wybaczenie

Ostatnie odcinki serialu „M jak miłość" pełne były intensywnych emocji. Szczególnie zaskakujące wydarzenia dotyczyły braci Zduńskich, którzy do tej pory zawsze mogli na sobie polegać. Gdy jednak nieoczekiwanie na jaw wyszła sprawa, która ich skłóciła, sytuacja wymknęła się spod kontroli. W efekcie w 1846. odcinku Paweł nie wytrzymał i rzucił się na Piotrka, co zaskoczyło wielu wiernych fanów produkcji. Sprawa wywołała niemałą dyskusję w mediach społecznościowych wśród wielbicieli serialu. W najnowszym, 1848. odcinku serialu Paweł, dzięki wsparciu bliskich, postanawia zakończyć konflikt z Piotrem i błagać Frankę o wybaczenie. Niestety Zduńska nie odbiera od niego telefonów, a rozmowa z bratem budzi w Pawle niemały lęk. Sytuacja wydaje się coraz bardziej napięta. Jak to się skończy? Czy bracie wreszcie dojdą do porozumienia? Czy Franka wybaczy Zduńskiemu?