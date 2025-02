6 stycznia w TVN ruszył drugi sezon programu "Królowa przetrwania". Wśród uczestniczek znalazły się m.in. Agnieszka Kaczorowska, Marianna Schreiber, Paulina Smaszcz i Eliza Trybała. Z każdym kolejnym dniem w dżungli dochodzi do coraz większej ilości niesnasek. Tym razem kłótnie zapoczątkował wiec wyborczy zorganizowany przez Schreiber, który paradoksalnie miał na celu zażegnanie coraz bardziej piętrzących się konfliktów pomiędzy celebrytkami.

Zobacz wideo Kaczorowska o zgrzytach w "Królowej przetrwania". Padło na Schreiber

"Królowa przetrwania". Marianna Schreiber zaapelowała o pokój. Nie wszystkie uczestniczki uwierzyły w jej intencje

W najnowszym odcinku "Królowej przetrwania" Marianna ogłosiła swoją "kampanię wyborczą", apelując przy tym o jedność i współpracę. - Jak wiecie, między nami było bardzo dużo różnych problemów. Lizo, między nami nie było kolorowo. Szkoda, że nie udało nam się dogadać. No nie przychodzi mi to łatwo, dlatego chciałabym ogłosić rozpoczęcie mojej kampanii wyborczej. Chciałabym przekonać was do siebie. Wiem, że będzie ciężko, ale nic straconego, bo trzeba próbować - zaczęła swój wywód. - O ile brzmi to śmiesznie, bo mówię wam to ja, o tyle nie jest to śmieszne jeżeli przyjdzie do modyfikacji naszych grup. Dlatego: prysznic plus, kibel plus, jedzenie plus, łóżka plus. I tutaj w dżungli nie potrzebujemy żadnego obywatelstwa, bo wszyscy jesteśmy równi - dodała po chwili Schreiber. Choć według celebrytki jej przemowa miała pojednawczy charakter, to nie każda z uczestniczek była przekonana co do tych intencji.

"Królowa przetrwania". Ostra wymiana zdań pomiędzy Marianną Schreiber a Agnieszką Kaczorowską. W odpowiedzi Paulina Smaszcz rezygnuje z programu

Agnieszka Kaczorowska w odpowiedzi na przemowę Marianny Schreiber dała do zrozumienia, że nie za bardzo wie, jakie są intencje celebrytki. W odpowiedzi inluencerka zdecydowała się wyjasnić aktorce, o co dokładnie jej chodzi. - Spotkałyśmy się tutaj nie po to, żeby się kłócić, tylko po to, żeby ustalić zasady, żeby następnym razem nie było między nami takiego sporu przy kolejnej grze, że ktoś gra nie fair, że się wyzywamy - stwierdziła Schreiber. Następnie Kaczorowska wyraziła swoje wątpliwości. - Ale my już wszystko wyjaśniliśmy. To do niczego nie prowadzi - przyznała tancerka, co doprowadziło do ostrej reakcji celebrytki. Influencerka nie wytrzymała i pod wpływem emocji wulgarnie zaatakowała swoją rozmówczynię. - Albo ci pasuje, albo wypie*dalaj - wyznała wyraźnie zirytowana Schreiber. Słowa celebrytki wprawiły w osłupienie całą grupę. Mimo iż początkowo Marianna zaprzeczała zdaniu, które padło, to ostatecznie nacisk ze strony Elizy Trybały sprawił, że przyznała się do swojego stwierdzenia. - Powiedziałam to, żeby pokazać, jak łatwo manipulujemy faktami - próbowała tłumaczyć się celebrytka. Nie wszystkim jednak podobał się poziom tej dyskusji. Paulina Smaszcz zdecydowała się nie zabierać głosu w konflikcie - Ja nie biorę w tym udziału. Sorry. Bardzo was przepraszam wszystkie, ale nie - wyznała, a następnie oddaliła się w głąb dżungli.