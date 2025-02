Półfinałowy odcinek "The Voice Senior" wzbudził wiele emocji wśród widzów. Internauci skrytykowali niektóre decyzje jurorów. Oberwało się zwłaszcza Andrzejowi Piasecznemu. Z kolei TVP pochwaliła się w sieci wynikami oglądalności. Liczby mówią same za siebie.

REKLAMA

Zobacz wideo Piaseczny przerwał nasz wywiad z Zapendowską. "Zboczenie to moje siódme imię"

"The Voice Senior" hitem TVP. Program wykręcił milionową oglądalność

Najnowszą edycję "The Voice Senior" ogląda średnio ponad 1,5 miliona widzów, co dało TVP 13 proc. widowni. Półfinałowy odcinek w szczytowym momencie oglądało nawet 1,8 miliona widzów, co może cieszyć władze stacji. Według danych Nielsena, o dobrych wynikach oglądalności mogą mówić też programy "Żona dla Polaka", "19.30" i "Teleexpress". Aż siedem z dziesięciu najpopularniejszych programów ostatniego weekendu wyemitowano na antenach TVP.

Andrzej Piaseczny w ogniu krytyki. Jego wybory nie spodobały się widzom

Wysoka oglądalność "The Voice Senior" przekłada się także na spore zainteresowanie formatem w sieci. Nie brakuje jednak głosów krytycznych. Internautom nie spodobały się zwłaszcza decyzje Andrzeja Piasecznego w półfinałowym odcinku show. Wybór finalistów zaskoczył nie tylko widzów, ale także kolegów z panelu jurorskiego. Piaseczny postanowił do finału przepuścić Bożenę i Eugenię, chociaż wielu sugerowało, że na dalszy etap najbardziej zasługuje Emanuela. Dodatkowo internauci wskazywali, że wybór piosenek też nie był trafny. "Piasek, coś ty za utwory tym ludziom wybrał. Zupełnie nie pasują do ich głosów", "Repertuar pan Andrzej swoim zawodnikom dobrał nietrafiony wręcz nudny, te piosenki obnażyły słabości śpiewających, to było okrutne...", "Bardzo słaba drużyna i te piosenki po prostu... niewypał" - pisali w na profilu programu na Facebooku.

Przypomnijmy, że obecnie emitowana jest szósta edycja "The Voice Senior". Obok Andrzeja Piasecznego na fotelach jurorskich zasiadają: Małgorzata Ostrowska, Robert Janowski i Tatiana Okupnik. Prowadzącymi program są Marta Manowska i Robert Stockinger. Finał programu zostanie wyemitowany w sobotę, 15 lutego o godzinie 20:00 na antenie telewizyjnej Dwójki.