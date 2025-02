6 stycznia zadebiutował drugi sezon programu "Królowa przetrwania". W formacie występują m.in. Agnieszka Kaczorowska, Paulina Smaszcz, Natsu oraz Agnieszka Kotońska. Dżungla oraz trudne warunki wpływają na atmosferę wśród uczestniczek. W najnowszym odcinku, wyemitowanym na antenie TVN7 10 lutego, celebrytki musiały pokonać tor przeszkód w błocie. Paulina Smaszcz oraz Agnieszka Kotońska nie wzięły udziału w rywalizacji, co nie spodobało się drużynie przeciwnej. Z ust Elizabeth "Lizy" Anorue padły przekleństwa. To bardzo zabolało byłą żonę Macieja Kurzajewskiego, która chciała wyjaśnić całą sytuację.

"Królowa przetrwania". Paulina Smaszcz zdenerwowała się na Lizę. "We mnie mieć wroga jest trudno"

Paulina Smaszcz odbyła rozmowę z Lizą i wytłumaczyła dokładnie, o co miała pretensje. - Ja mam starsze dzieci niż ty i nie chciałabym nigdy, żeby powtórzyła się sytuacja, że drzesz się na mnie i na Agnieszkę. Drzesz się z tymi przekleństwami. Jesteś dziewczyną, która jest młoda i wchodzi w życie, i takie osoby jak ja czy Agnieszka też są ci potrzebne. Ale robisz sobie sama krzywdę. (...) We mnie mieć wroga jest bardzo trudno, ale dzisiaj to, co zrobiłaś, było nieakceptowalne - mówiła Paulina Smaszcz. - Liza nie ma nic do Pauliny i Liza nigdy by nie wyzwała personalnie Pauliny czy Agnieszki. (...) Mogę cię przeprosić, jeśli poczułaś się urażona - odparła Liza. Pod koniec rozmowy uczestniczki przytuliły się do siebie i zawarły rozejm. Wieczór w dżungli nie był jednak spokojny. Liza postanowiła wyjawić swojej drużynie, o czym rozmawiała z Pauliną Smaszcz. Kaczorowska nie kryła oburzenia słowami byłej żony Kurzajewskiego. - Przecież to jest groźba - skwitowała przed kamerami.

"Królowa przetrwania". Agnieszka Kaczorowska o tęsknocie za Maciejem Pelą. "Pierwszy raz..."

W szóstym odcinku "Królowej przetrwania" Agnieszka Kaczorowska zdobyła się na szczere wyznanie o rodzinie. Opowiadała o tęsknocie za Maciejem Pelą, z którym nie jest już w związku. - No u nas to też pierwszy raz [tak długa rozłąka - przyp. red.]. Mimo że jesteśmy ze sobą ponad sześć lat. (...) Ja od razu wiedziałam, że ja chcę za tego człowieka wyjść, chcę mieć z nim dzieci, chcę się z nim związać, a nie że to jakaś przygoda, jakiś tam związek na jakiś czas - mówiła przed kamerą Kaczorowska. Te słowa źle się zestarzały.