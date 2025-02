Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z pewnością pamiętają Kornelię Musiał, która wzięła udział w dziewiątej edycji programu. W eksperymencie poznała Marka Różańskiego, z którym połączyła ją wielka miłość. Zakochani zdecydowali się kontynuować małżeństwo po programie. We wrześniu 2024 roku wzięli ślub kościelny. Kornelia jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się relacjami z sielankowego życia. Tym razem zaskoczyła fanów zdjęciem z metamorfozy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Martyna padła ofiarą oszustów, wyczyścili jej konto

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Tak teraz wygląda Kornelia Musiał

W programie uczestniczka miała nieco dłuższe i jaśniejsze włosy. Na końcówkach można było zauważyć wtedy blond. Teraz postanowiła je skrócić i zmienić kolor na zdecydowanie ciemniejszy. "Nowa ja! Zaczynamy od zmiany fryzury i lecimy dalej. Zapowiada się intensywny czas" - napisała. Wygląda na to, że Kornelia szykuje się na ogromne zmiany. Pod postem z metamorfozy zaroiło się od komentarzy zachwyconych fanów. "Piękniejesz, kochana", "Piękna metamorfoza", "Małżeństwo ci służy, wyglądasz ślicznie", "Jesteś piękna, życzę ci dużo, dużo szczęścia", "Piękna, mądra i jakiego ma fajnego męża! Serdeczne pozdrowienia kochani i niech wam Bóg błogosławi" - pisali. Zdjęcie odmienionej Kornelii znajdziecie w naszej galerii.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia i Marek nie mają wątpliwości. Udział w programie był ich najlepszą decyzją

Pod koniec roku para udzieliła wywiadu dla stacji TVN, w którym opowiedziała o codzienności poza kamerami i planach na przyszłość. - Udział w programie zmienił całe życie, dzięki temu jesteśmy małżeństwem i układamy razem życie, a to najlepsze co mogło nas spotkać, mamy siebie. (...) Gdzieś w planach mamy nadal zmianę mieszkania, ale to bez pośpiechu, wszystko w swoim czasie - mogliśmy usłyszeć. Przy okazji zakochani zwrócili się także do przyszłych uczestników programu. "Życzymy tego, by nie skreślali partnera/partnerki na wstępie, tylko dali sobie szansę, a widzom, aby wspierali uczestników".