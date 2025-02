Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" wróci na antenę Polsatu już 2 marca. Uczestnicy pieczołowicie przygotowują się do debiutu na parkiecie. Do formatu powraca również Agnieszka Kaczorowska i Jan Kliment, oboje wystąpią w roli trenerów. W nowym sezonie będzie można oglądać taneczne zmagania Macieja Kurzajewskiego, Magdaleny Mołek, Grażyny Szapołowskiej, Magdaleny Narożnej czy Marii Jeleniewskiej. Influencerka niefortunnie zakończyła sobotni trening. Wraz z ukochanym trafiła na SOR. Jak się okazuje, wszystko przez słoik ogórków.

Maria Jeleniewska po treningu do "TzG" trafiła na SOR. Zamieściła zdjęcie z opatrunkami

Maria Jeleniewska chętnie relacjonuje przygotowania do debiutu w "Tańcu z gwiazdami". W nowej relacji na InstaStories poinformowała o szczegółach sobotniego treningu. "Jacka nie ma kilka dni, więc jako zastępstwo tańczę teraz z Hanną Żudziewicz, czyli jego żoną, którą też możecie kojarzyć z 'TzG'" - przekazała w mediach społecznościowych. Po ćwiczeniach celebrytka chciała coś zjeść. Sięgnęła po słoik ogórków, który próbowała otworzyć. Zrobiła to jednak tak niefortunnie, że skaleczyła się w rękę. Konieczna była wizyta w szpitalu.

Od dzisiaj ta pani ma zakaz otwierania sama słoików. Bo chciała podważyć słoik, żeby zjeść ogóreczka

- poinformował fanów ukochany influencerki, Kuba Nowosiński. Maria po wizycie na SORze pokazała się uśmiechnięta z opatrunkiem na dłoni. Kadr znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Dyrektor programowy Polsatu nawiązał do afer wokół Kaczorowskiej

W ostatnich miesiącach jest głośno na temat Agnieszki Kaczorowskiej, która wystąpiła w programie "Królowa przetrwania", a niedługo później potwierdziła plotki dotyczące rozstania z mężem. Tancerka po sześciu latach wraca również do ekipy "Tańca z gwiazdami". Edward Miszczak nawiązał do ujawnienia miłosnej korespondencji z dżungli, z którą łączona jest tancerka. "Jak na razie to była u naszej konkurencji. Ona nie marnuje czasu, jak nie dostaje oferty z jednej stacji, to idzie do drugiej. Nasi widzowie znają ją, bo to nie ma tak, że jest zabukowana jedna widownia. Oczywiście jest tak zwany core target, który jest lojalny tylko i wyłącznie jednemu kanałowi, ale jest sporo wędrującej publiczności, która wybiera albo osobę, albo format. Myślę, że takim elementem, który się pojawił w 'Tańcu z gwiazdami', jest udział gwiazd, za którymi się przyjdzie" - powiedział w rozmowie z portalem Jastrząb Post.