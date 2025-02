"The Voice Senior" zadebiutował na antenie TVP2 w grudniu 2019 roku. Obecnie trwa szósta edycja show, a w jury zasiadają: Andrzej Piaseczny, Małgorzata Ostrowska, Tatiana Okupnik i Robert Janowski. Pierwszy z wymienionych jurorów wzbudził spore kontrowersje. Wszystko po półfinałowym odcinku. Widzowie grzmią w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Piaseczny o domu. "Na wsi czas płynie inaczej"

"The Voice Senior". Andrzej Piaseczny w ogniu krytyki widzów

Program dla osób, które ukończyły 60. rok życia, cały czas wzbudza emocje wśród widzów. Jurorzy wybrali sześcioosobowe drużyny. Później wokaliści mierzą się ze sobą w półfinałach. Za nami pierwszy z dwóch odcinków, gdzie doszło do eliminacji uczestników. Uwagę widzów przykuł Andrzej Piaseczny, który według nich, podjął złe decyzje - to właśnie jurorzy decydują, kto przechodzi do finału. Wokalista postanowił, że w decydującym etapie zawalczą Bożena i Eugenia. Tym samym z programem pożegnali się Emanuela i Stanley.

Po emisji półfinału fani zarzucali Piasecznemu, że wybrał uczestnikom nieodpowiedni repertuar. Komentarzami zalali media społecznościowe "The Voice Senior". "Piasek, coś ty za utwory tym ludziom wybrał. Zupełnie nie pasują do ich głosów", "Repertuar pan Andrzej swoim zawodnikom dobrał nietrafiony wręcz nudny, te piosenki obnażyły słabości śpiewających, to było okrutne...", "Bardzo słaba drużyna i te piosenki po prostu... niewypał" - grzmieli.

"The Voice Senior". Andrzej Piaseczny źle wybrał? Widzowie oburzeni jego decyzją

To nie koniec zarzutów wobec Andrzeja Piasecznego. Według widzów artystka popełnił poważny błąd. Chodzi o odrzucenie Emanueli i Stanleya, którzy, jak można przeczytać w komentarzach, byli ich faworytami. "Jak można było odrzucić Emanuelę, która była wyraźnie lepsza od reszty", "To jest chyba ustawiane, Emanuela śpiewała o niebo lepiej!", "Zły wybór Piaska. Stanley powinien być dalej i... z drużyny Andrzeja już nikt więcej", "Najlepszy był Stanley, tyle że Piasek zrobił mu krzywdę wyborem piosenki" - oceniali fani. Zgadzacie się z tymi opiniami? Dajcie znać w sondzie poniżej.