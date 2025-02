Nie da się ukryć, że Telewizja Republika ostatnimi czasy przyciąga widzów kontrowersyjnymi treściami. Prawicowa stacja cały czas uderza w koalicję rządzącą. Niedawno robiła to samo z Jerzym Owsiakiem i Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Mimo że mają coraz większą oglądalność, cały czas proszą o pieniądze wiernych fanów. Okazuje się, że porównując do zeszłego roku, TV Republika straciła aż setkę reklamodawców. Będzie jeszcze gorzej?

Telewizja Republika będzie mieć problemy? Reklamodawcy uciekają

Prawicowa stacja Tomasza Sakiewicza stawia na kontrowersje i mocne nagłówki. Ostatnio ciągle mowa o "zamachu stanu", a Donald Tusk jest główną postacią, w którą uderzają reporterzy prawicowej telewizji. Telewizja Republika co chwilę prosi widzów o pieniądze - zbiórki pojawiają się na ich ekranach notorycznie. Stacja musi mieć się nie baczności. Wszystko przez odpływ reklamodawców. Pierwszy miał miejsce na początku 2024 rok - po skandalicznej wypowiedzi Jana Pietrzaka. Tutaj przeczytasz dokładnie, o co chodzi: Holecka w TV Republika o skandalicznych słowach Pietrzaka. Mówi o "pretekście do ataku na stację". Wówczas wiele firm zrezygnowało z reklamowania się w telewizji m.in. Biedronka, mBank oraz Wedel i Ikea.

Jak przekazał portal Wirtualne Media, liczba reklamodawców w TV Republika spadła o niemal 100 procent. To oznacza, że w styczniu bieżącego roku w prawicowej stacji reklamowała się połowa mniej firm niż rok wcześniej. W 2024 roku było ich 115, a przed aferą z Pietrzakiem było ich 229. Zmniejszyła się również liczba wyemitowanych spotów.

Telewizja Republika ma kłopoty z reklamodawcami. Są jednak powody do zadowolenia

Ile reklam pokazano na antenie prawicowej stacji? Łącznie było ich 10 188, a to oznacza spadek o prawie 69 proc. względem powszedniego roku. Zmalał także ich wskaźnik GRP, czyli skali oddziaływania reklam. Mimo że spotów pojawiło się mniej, to TV Republika zarobiła znacznie więcej. Stacja zarobiła o ponad dziesięć milionów więcej - z 5,27 mln zł w styczniu 2024 r. do 16,54 mln zł w minionym miesiącu. Telewizja Republika znacząco rośnie w siłę, a ostatnio oglądalnością przebiła TVN24. Mimo sporych sukcesów, reklamodawcy mogą mieć wątpliwości co do emitowania spotów na ich antenie. Przypominamy, że ostatnia medialna batalia z Jerzym Owsiakiem może ich pozbawić firm, które chcą się u nich reklamować. Podobnie niepokoić może straszenie widzów "zamachem stanu".