Widzowie od początku wiedzieli, że związek Piotra i Agaty ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie przetrwa próby czasu. W programie uczestnicy nie mogli znaleźć wspólnego języka. Były częste kłótnie, padały przykre słowa. Choć Agatę i Piotra już nic nie łączy, to mężczyzna zdecydował się zostawić jej nazwisko. Początkowo decyzja wzbudzała mnóstwo emocji, zarówno w widzach, jak i w samej Agacie. Wygląda jednak na to, że uczestniczka powoli zaczyna odpuszczać. Nowe zdjęcia mogą być na to dowodem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata błyszczy na nowych zdjęciach. Tak teraz mieszka

Agata wróciła do Australii i cieszy się życiem z dala od mediów i swojego byłego męża. Ostatnio wrzuciła na swój profil na Instagramie zdjęcia z basenu. "Nikt nie powinien kochać cię bardziej, niż ty kiedykolwiek kochałeś siebie. Uchwyć to. Zafunduj sobie. Zaufaj sobie. Podążaj za swoją intuicją, podążaj za głosem serca. Żadnych wyjątków" - pisała. Na ujęciach widzimy ją w stroju kąpielowym i egzotycznych kolczykach z motywem kiwi. Agata zainwestowała również w ciekawy manicure. Każdy paznokieć jest pomalowany na inny kolor. Na zdjęciach pozuje z uśmiechem, który rzadko można było zobaczyć w programie przy Piotrze. "Piękna kobieta", "Życzę pani wszystkiego najlepszego. Dobrze, że nie ma u boku tego pana", "Taka to pożyje" - pisali zachwyceni obserwatorzy. Zdjęcia znajdziecie na końcu artykułu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr spotkał się z rodziną Agaty. Ta zareagowała

Kiedy Agata usłyszała o spotkaniu Piotra z jej rodziną, puściły jej nerwy. "W szoku nie jestem, bo od razu podejrzewałam kuzyna, ale z żoną się nie przyznali do kontaktu. Rodziny się nie wybiera, ale czy utrzymujesz z nią kontakt już tak. Swoją drogą tutaj akurat nie mogę zaprzeczyć podobieństwa, więc ten tego, jeśli tak bardzo się polubili to życzę szczęścia" - pisała. Do dyskusji włączył się również kuzyn. "To, że jestem kuzynem Agaty, nie oznacza, że jestem zobowiązany do tego, że mam kogoś lubić, a kogoś nienawidzić. Opamiętajcie się i zajmijcie się swoim życiem, bo macie tylko jedno. Nie żyjcie życiem innych" - skwitował.