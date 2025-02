"M jak miłość" to serial od 2000 roku nadawany przez telewizyjną Dwójkę. Opowieść o perypetiach rodu Mostowiaków wciąż przyciąga przed ekrany telewizorów milionową widownię. Na przestrzeni lat z produkcją pożegnało się już wielu aktorów. Ostatnio media rozpisywały się o tym, że z serialu odchodzi także Dominika Ostałowska. A jak z zarobkami na planie "M jak miłość"? Okazuje się, że stawki są zróżnicowane.

Zarobki na planie "M jak miłość". Lipowska i Ostałowski miały dostawać najmniej

Niewątpliwie jedną z największych gwiazd "M jak miłość" jest Teresa Lipowska, która wciela się w rolę nestorki rodu Mostowiaków. Co ciekawe, wcale nie wiąże się to z największą gażą za pracę na planie. Jak podaje serwis Kozaczek, Lipowska za dzień zdjęciowy ma dostawać trzy tysiące złotych. Dokładnie takie samo wynagrodzenie, według informacji Pudelka, miała dostawać Dominika Ostałowska, która w 2024 roku miała pojawić się jedynie w dziewięciu odcinkach produkcji. Aktorka ostatnio pożegnała się z widzami serialu w poście na Instagramie. "Chciałam wam powiedzieć, że po wielu latach żegnam się z rolą Marty w 'M jak miłość'. Pragnę za te wszystkie lata spędzone na planie z całego serca podziękować obu ekipom i reżyserom, a także wszystkim innym pracownikom produkcji" - napisała.

Anna Mucha za dzień zdjęciowy na planie "M jak miłość" ma dostawać osiem tysięcy złotych

To właśnie serial "M jak miłość" przyczynił się do rozkwitu karier Katarzyny Cichopek, a także braci Mroczków, którzy wcielają się w serialu w rolę Pawła i Piotra Zduńskich. Za pracę na planie mają otrzymywać po sześć tysięcy złotych za dzień zdjęciowy. Na taką samą gażę, według "Super Expressu", może liczyć także Katarzyna Cichopek. Okazuje się, że na największe wynagrodzenie otrzymuje Anna Mucha. Aktorka, która wciela się w rolę Magdaleny Budzyńskiej, ma inkasować osiem tysięcy złotych za dzień zdjęciowy (według danych Kozaczka). Warto jednak podkreślić, że przedstawione kwoty są szacunkowe, a na ostateczne wynagrodzenie każdego z aktorów wpływa to, ile dni zdjęciowych na planie serialu mają w ciągu miesiąca.