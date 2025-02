Jaruś to jeden z najbardziej lubianych przez widzów bohater serii "Chłopaki do wzięcia". W programie wielokrotnie mogliśmy obserwować jego miłosne wzloty i upadki. Uczestnik jest tym szczęśliwcem, który w trakcie realizacji programu się zakochał. Niestety w jego małżeństwie z Gosią układało się różnie. Niedawno w mediach pojawiły się wieści, że po wielu zawirowaniach para znowu się zeszła. Ostatnio jedna z widzek programu zarzuciła Polsatowi, że prowokuje do naśmiewania się z bohatera. Przedstawiciele stacji zareagowali.

"Chłopaki do wzięcia". Widzka uważa, że twórcy programu wystawiają Jarka na pośmiewisko

Jaruś występuje w serii "Chłopaki do wzięcia" już od pierwszych sezonów. Widzowie pokochali go za przekomarzanie się na ekranie z mamą i przedsiębiorczą naturę. Uczestnik serii niestrudzenie próbuje nowych przedsięwzięć, jak m.in. kariera na YouTube. Przełomem w historii Jarka był ślub z Gosią, kiedy tytułowy "chłopak do wzięcia" w końcu znalazł miłość i zaczął wieść szczęśliwe życie. Jego relacja z ukochaną jest bardzo burzliwa i para nieustannie rozstaje się i wraca do siebie. Jaruś nie raz był także obiektem krytyki. Tym razem jedna z widzek w niewybrednych słowach postanowiła zwrócić się do twórców programu.

Chłopak upośledzony. Matka jego pijąca, będąc w ciąży. Żal, że ten program pokazuje takich ludzi, wystawiając ich na pośmiewisko. Mają wyżerkę, fajnie jest się pośmiać z upośledzonych ludzi, z ich wyglądu, z wady wymowy. Żenada bierze, gdy czyta się te komentarze. Wstyd

- napisała na Facebooku. Na odpowiedź nie musiała długo czekać. Administratorzy strony poświęconej programowi "Chłopaki do wzięcia" postanowili zareagować na zarzuty. Zdecydowali się na komentarz, który wywołał ogromne poruszenie w sieci.

Proszę pani, jeżeli ktoś w tej dyskusji jest upośledzony, to z całą pewnością nie Jarek

- napisano z oficjalnego konta Polsat Play. Co sądzicie o takiej odpowiedzi?

"Chłopaki do wzięcia". Widzowie stanęli w obronie programu. "Wstyd pisać takie rzeczy"

W sekcji komentarzy pojawiły się także głosy innych widzów. Część z nich przyznała, że dzięki popularności zdobytej w programie Jarek sporo zyskał. Jest lubiany i rozwija się jako internetowy twórca. Podkreślono, że dzięki takiemu programowi można obserwować, jak ludzie z różnych środowisk stawiają czoła wyzwaniom i radzą sobie z codziennością, co z pewnością jest także motywacją dla innych. "Wstyd pisać takie głupoty, jak nie ma pani nic dobrego do powiedzenia, to lepiej zamilknąć", "Jarek jest super chłopak, tylko mu kibicować i podziwiać, jak sobie fajnie radzi", "Mnie to nie śmieszy. Chłopak daje sobie świetnie radę" - czytamy.