Programy "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości" zdobyły ogromną popularność wśród fanów. Oba show są prowadzone przez Martę Manowską. Wierni widzowie wyczekują kolejnych sezonów ulubionych formatów. Jakiś czas temu pojawiły się jednak wątpliwości co do daty siódmej edycji programu dla seniorów. Teraz już wszystko jasne. Wiadomo, kiedy będzie premiera "Sanatorium miłości".

"Sanatorium miłości". Zła wiadomość dla fanów programu. Tego z pewnością się nie spodziewali

Widzowie nie mogą doczekać się nowych odcinków "Sanatorium miłości". Wierni fani od dawna czekają na siódmy sezon randkowego show dla seniorów. Wiadomo już, że akcja rozgrywa się w Mikołajkach na Mazurach. Wcześniej potwierdzono, że program zacznie się po zakończeniu emisji "Żony dla Polaka". Będzie to później, niż zakładano. Początkowo mówiono o 9 lutym 2025 roku. Fani jednak muszą uzbroić się w cierpliwość. Jak podaje "Fakt", "Sanatorium miłości" wróci dopiero 3 marca 2025 o 21:30. To jednak nie koniec złych wiadomości. Randkowe show będzie emitowane w podobnym czasie, co "Taniec z gwiazdami" na Polsacie. Oznacza to, że widzowie często będą musieli wybierać, który program wolą. Jesteście gotowi na nowe sezony popularnych formatów?

"Sanatorium miłości". Jeden z uczestników nie może narzekać na swoją emeryturę. Wiadomo, jaka to kwota

Wielu uczestników "Sanatorium miłości" zyskało mnóstwo fanów. Jednym z popularniejszych bohaterów stał się Dariusz Kosiec. Mężczyzna nie krył swojej otwartości na nowych ludzi. Miłość jednak nie była mu pisana w programie. Bohater znalazł drugą połówkę poza show. Szok budzi jego emerytura. Uczestnik na co dzień pracuje w Norwegii. "Fakt" podał przybliżoną kwotę minimalnego świadczenia uczestnika. "Wysokość minimalnej emerytury w Norwegii jest wyliczana proporcjonalnie do liczby przepracowanych przez nas lat. Jej orientacyjna aktualna wysokość to 157 171 norweskich koron (NOK), czyli ok. 68 628 zł brutto rocznie" - czytamy w "Fakcie". ZOBACZ TEŻ: "Sanatorium miłości". Maria Luiza żali się na brak kariery po programie. "Nie mam żadnych korzyści"