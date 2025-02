Serial "Na Wspólnej" zadebiutował na antenie TVN 27 stycznia 2003 roku i od początku zyskał wielu wiernych fanów, którzy z utęsknieniem czekają na każdy kolejny odcinek. Twórcy produkcji nieustannie zaskakują w aktualnie emitowanym 23. sezonie telenoweli W odcinku 3958. zaplanowanym na 6 lutego, nie zabraknie zaskakujących sytuacji.

Na Wspólnej" odcinek 3958. Kamil martwi się o Ulę. Jaki sekret skrywa córka Hoffera?

Kamil przypadkowo słyszy, jak Ula oszukuje Natana przez telefon. Hoffer zaniepokojony sytuacją, zaczyna podejrzewać, że w życiu jego córki dzieje się coś jej zagrażającego. Niedługo potem dochodzi do zaskakującej sytuacji. Natan naciska na Ulę, by w końcu wyznała ojcu pewną ważną sprawę. Co więcej, chłopak stara się przekonać ukochaną, że dłuższe ukrywanie ich tajemnicy nie ma sensu, bo prawda i tak wyjdzie na jaw. Dziewczyna podejmuje odważną decyzję - chce opowiedzieć o całej prawdzie ojcu, Mimo to Ula nie potrafi wyzbyć się niepokoju. Czuje ogromny strach i obawia się, że zawiodła Kamila. Jaki sekret skrywa dziewczyna? Jak Kamil przyjmie prawdę na temat córki?

Na Wspólnej" odcinek 3958. Alan znowu zagraża Oli? Zasadzka na napastników Sary i Elen

Tymczasem Ola i Mariusz, ciesząc się chwilą dla siebie, planują czas, który spędzą tylko we dwoje. Zakochani nie są świadomi niebezpieczeństwa, które nadchodzi. Niania Wiola wybiera się z małym Alankiem do parku. Kobieta jest nieświadoma tego, że tuż za nią kroczy Novak. Mężczyzna nieoczekiwanie decyduje się porozmawiać z opiekunką. Niedługo później mężczyzna znajduje pretekst do rozmowy z Wiolą, przedstawiając się jako Kacper. Wiele wskazuje na to, że opiekunka jest w poważnym niebezpieczeństwie. Tymczasem Adrian instaluje podsłuch w klubie, gdzie doszło do brutalnego ataku na Sarę i Elen. Smolny organizuje spotkanie z ojcem jednego z napastników. Celem jest zdobycie nagrania, które zdemaskuje Radwana i jego syna, podejrzewanego o agresję z homofobicznych pobudek. Czy uda im się przechytrzyć przeciwnika? Czy Smolnemu uda się wyjść zasadzki bez szwanku?