Abby i Brittany to słynne syjamskie bliźniaczki, które były bohaterkami jednego z dokumentów stacji TLC. "Abby&Brittany" dokumentował ich codzienne życie i to, jak dziewczyny radzą sobie z chodzeniem do szkoły i wyzwaniami codziennego życia. Siostry Hensel po raz pierwszy zaistniały w mediach w programie Oprah Winfrey, w którym pojawiły się w 1996 roku, kiedy miały zaledwie sześć lat. Abby i Brittany dzielą to samo ciało, ale mają osobne serca, żołądki, kręgosłupy, płuca i rdzeń kręgowy. Każda z nich kontroluje także inną stronę ciała. Brittany lewą, a jej siostra Abby - prawą. Co dziś słychać u bliźniaczek? Możecie się zdziwić, bo w ostatnim czasie Brittany postanowiła pozwać siostrę.

REKLAMA

Zobacz wideo Wolny nie postrzega Kurzajewskiego jako rywala? Taką relację mają po TVP

Brittany pozwała Abby. Wszystko przez intymne momenty w jej związku

W ubiegłym roku wyszło na jaw, że bliźniaczki wyszły za mąż, a tak właściwie to jedna z nich. Abby szczęśliwie się zakochała i zdecydowała na ślub. Jej wybrankiem został pielęgniarz i weteran amerykańskiej armii Josh Bowling. Abby i Brittany jeszcze podczas trwania programu zawsze podkreślały, że mimo sytuacji wpajano im, że nikt nie może przeszkodzić w realizacji marzeń. - Nasi rodzice nie pozwalali nam migać się od obowiązków i stosować wymówek. Jesteśmy tak wychowane, że wierzymy, że możemy osiągnąć wszystko, czego tylko zapragniemy - mówiły siostry. Dzięki takiemu podejściu skończyły studia, podjęły pracę jako nauczycielki i wiodą całkiem zwyczajne, przepełnione obowiązkami życie.

Jak się okazuje, ostatnio Brittany postanowiła pozwać siostrę. Poszło o sprawy intymne. Podczas romantycznych uniesień małżeństwo korzysta ze specjalnej kabiny, która pozwala zakryć głowę drugiej siostry, aby w tym nie uczestniczyła. Biorąc pod uwagę, że syjamskie bliźniaczki dzielą jedno ciało, jest to dużo bardziej skomplikowane. Jak się okazuje, Brittany była zazdrosna o siostrę i zdecydowała się skierować sprawę do sądu. Oczekuje, że Josh będzie poświęcał jej tyle samo czasu, co jej siostrze. Postanowiła podjąć walkę sądową, by sprawić, aby mąż poświęcał jej tyle samo uwagi, co Abby; tym samym walczy o swoje prawa do wspólnych organów.

Brittany i Abby mówiły w programie o tym, że chcą mieć dzieci. Nic nie stoi na przeszkodzie

Brittany i Abby mogą być matkami. Z medycznego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, aby mogły powiększyć rodzinę. Bliźniaczki także nigdy nie wykluczały, że kiedyś spełnią marzenie o dzieciach. Niedawno skończyły 35 lat. Jak na razie nie wiadomo jednak, jakie siostry mają plany na najbliższą przyszłość.