Katarzyna Dowbor obecnie jest jedną ze współprowadzących "Pytanie na śniadanie", a do śniadaniówki TVP dołączyła w styczniu 2024 roku, już po tym, jak w gmachu przy ulicy Woronicza zaszła rewolucja związana ze zmianą władzy. Ponadto niewiele wcześniej, bo w grudniu 2023 roku, zadebiutowała we własnym programie Canal + Domo "Dowborowa od nowa". Teraz okazuje się, że odchodzi z drugiego z formatów.

REKLAMA

Zobacz wideo Dowbor nadal broni "Nasz nowy dom". "Troszkę to niepoważne"

Katarzyna Dowbor rezygnuje z własnego show

Katarzyna Dowbor przez 20 lat była gospodynią show Polsatu "Nasz nowy dom". Kiedy w stacji władzę objął Edward Miszczak, rozwiązał umowę z Dowbor i jesienią 2023 roku dziennikarkę w formacie zastąpiła Elżbieta Romanowska. Widzowie byli zawiedzeni tą zmianą, toteż stacja Canal+ Domo wykorzystała moment i zaprosiła dziennikarkę do tworzenia autorskiego programu o charakterze wnętrzarskim - "Dowborowa od nowa". Show, w którym Katarzyna Dowbor pokazywała jak przy małym budżecie dokonywać metamorfozy wnętrz, dbać o stare meble i pielęgnować ogród, doczekał się dwóch sezonów. Teraz okazuje się, że jego kontynuacji nie będzie.

Decyzję o zakończeniu współpracy ze stacją podjęła Katarzyna Dowbor, która w listopadzie 2024 roku przejęła kolejną funkcję - tym razem szefowej Fundacji Telewizji Polskiej. W związku z natłokiem obowiązków dziennikarka zrezygnowała z prowadzenia autorskiego show.

Mam nowe wyzwania, bardzo ich sporo, bo i "Pytanie na śniadanie" i Fundacja TVP, która zajmuje mi wiele czasu

- wyznała dziennikarka w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, tłumacząc, dlaczego rezygnuje z show.

Po chwili jednak dodała, że nie wyklucza, że w przyszłości znów będzie współpracowała z Canal+. "Jesteśmy w bardzo dobrym kontakcie z Canal+. Bardzo nam się fajnie pracowało i mamy dobre kontakty. Zobaczymy, może coś jeszcze wymyślimy".

Katarzyna Dowbor o emeryturze

Katarzyna Dowbor nie ma w planach rezygnować z innych zawodowych projektów, choć formalnie jest już na emeryturze. Dziennikarka jakiś czas temu wyjawiła, że w przeciwieństwie do wielu gwiazd dbała o to, aby odprowadzać składki emerytalne do ZUS-u, a od 2022 roku pobiera świadczenie. Z kolei "Super Express" wyliczył, że jej emerytura wynosi około czterech tysięcy złotych. Jak podkreśliła sama Dowbor, jest to dla niej zadowalająca kwota. "Pracowałam na etacie przez 30 lat w państwowej firmie, więc ja odkładałam składki i mam emeryturę. Może ona nie jest jakaś bardzo wysoka, ale nie jest też bardzo niska. Ja spokojnie... nie narzekam" - powiedziała w rozmowie z tabloidem.