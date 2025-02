Łukasz z 'Rolnik szuka żony' opublikował zdjęcie. Wiktoria będzie żałować?

Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska pojawiła się w 11. edycji "Rolnik szuka żony". Wówczas 23-letnia rolniczka zgłosiła się do programu, poszukując miłości. Kandydatami, którzy walczyli o jej względy, byli: Łukasz, Szymon oraz Adam. Ostatecznie pierwszy z wymienionych odpadł z rywalizacji o serce uczestniczki najwcześniej. W sieci pojawiło się jego nowe zdjęcie i internauci szybko zwrócili na nie uwagę. Pojawiło się wiele komentarzy.

Łukasz Samborski od początku programu był pewny siebie i zapewniał, że ma powodzenie u kobiet. Gdy tylko pojawił się na gospodarstwie Wiktorii, matkę rolniczki nazywał "przyszłą teściową". Uczestnik pozwalał sobie również na czułości. Jak stwierdził, wróżka zapewniła, że czeka go sukces w miłości. Wiktoria nie poczuła do Łukasza jednak czegoś więcej i pożegnała go po pierwszej randce. Nawet po tym w rozmowie z pozostałymi kandydatami zapewniał, że była to ich wspólna decyzja. Łukasz nie zyskał wielu fanów, ale na Instagramie obserwuje go kilka tysięcy osób. Jak wyjawiła rolniczka, są dobrymi znajomymi i utrzymują kontakt.

Pod najnowszym zdjęciem Łukasza zawrzało. Uczestnik 11. edycji "Rolnik szuka żony" opublikował fotografię w garniturze. Okazało się jednak, że było to ujęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. "Garniak chyba mi pasuje? Co myślicie? Czekam na opinie! Ciężko w to uwierzyć, że sztuczna inteligencja, to wygenerowała" - napisał w poście. Pod zdjęciem pojawiło się wiele komentarzy. Internauci sugerowali, że Wiktoria wiele straciła, nie wybierając Łukasza. "Wiktoria może teraz żałować", "Wiktorii niech będzie smutno, że nie wybrała takiego mężczyzny" - czytamy. Na jeden z takich komentarzy Łukasz jasno odpowiedział: "Nie żałuje, w dalszym ciągu ma fajnego kolegę". Internautki również komplementowały mężczyznę: "Super wyglądasz", "Wow!", "Elegancko".

Wiktoria z "Rolnik szuka żony" o tym, co dał jej program

Ostatecznie Wiktoria wybrała Adama. Para wyglądała na naprawdę zakochanych, ale czas zweryfikował ich relację. Okazało się, że kandydat rolniczki stwierdził, że nic z tego nie będzie i doszło do rozstania. Fani zapytali Wiktorię o udział w programie. Wyjawiła, co dało jej randkowe show. "Na pewno stałam się bardziej pewna siebie, otwarta, nauczyłam się mówić o swoich emocjach i uczuciach" - napisała. "Poznałam mnóstwo fantastycznych ludzi, z którymi utrzymuję kontakt na co dzień. (...) Kumplujemy się i odwiedzamy" - dodała uczestniczka telewizyjnego formatu.