Julia von Stein zdobyła sławę dzięki programowi "Diabelnie boskie", w którym pokazywała swoją codzienność oraz życie jej rodziny. Miłośniczka luksusu pochodzi z Tarnowa, ale na co dzień mieszka w stolicy. Dziedziczka fortuny kupiła w Warszawie apartament z widokiem na panoramę miasta za pięć milionów. "Słuchajcie, mieszkanie za parę grubych milionów, a żyję jak w jakimś kołchozie. (...) Łącznie z tym, że naczynia mogę myć jedynie w wannie. To jest po prostu skandal" - narzekała w zeszłym roku na Instagramie. Obecnie celebrytka cały czas wykłada środki na remont nieruchomości. Co przekazała fanom w najnowszym odcinku autorskiego programu, który pojawia się na YouTube?

REKLAMA

Zobacz wideo Wiemy, jaką nieruchomość kupiła Karolina Pisarek w Dubaju

Julia von Stein o remoncie mieszkania. To nie koniec kłopotów

Celebrytka chętnie pokazuje fanom, w jakich warunkach żyje. Mieszka w luksusie, gdzie nie brakuje złota, bieli i kosztownych mebli. Z jej najnowszego filmu na YouTube dowiadujemy się, że z remontem nie jest najlepiej. "Remont mieszkania wpędzi mnie do grobu" - taki tytuł nosi najnowszy materiał. - Moja cisza jest jedyną odpowiedzią. Przecież tutaj jest gorzej, niż było - przekonuje Julia von Stein. Fachowiec zostawił po sobie bałagan. - Była nadzieja, że mieliśmy już pana, który miał tutaj już zacząć remont, no to widzisz, jak zaczął... - przekazała w najnowszym odcinku, pokazując przy tym butelki po napojach wysokoprocentowych. W naszej galerii na górze strony zobaczysz ujęcia z apartamentu influencerki. W tym samym epizodzie możemy zobaczyć, że oprócz irytacji związanej z wykańczaniem apartamentu, Julia von Stein znalazła czas na nowe wyzwania. Celebrytka w ramach przygotowań do muzycznej kariery, postanowiła zapisać się na lekcje tańca.

Julia von Stein nie wytrzyma w mieszkaniu? Niedawno mówiła o wyprowadzce do domu

Wydaje się, że przez piętrzące się problemy, von Stein może już niedługo porzucić marzenie o mieszkaniu w apartamentowcu - już kilka miesięcy temu stwierdziła, że marzy jej się... dom! "Ja chcę dom. Mam dość mieszkania w bloku, bo jakby nie było, ten apartamentowiec to jest blok. Ja nie byłam wychowana w bloku i nie chcę mieszkać w bloku. Chcę mieć dom z ogrodem, dużą, otwarta przestrzeń" - uznała w rozmowie z rodzicami, co było zapowiedzią jednego z odcinków jej programu.