Dramatyczne chwile w 'Na Wspólnej'. Kajetan stanie przed ogromnym dylematem

Serial "Na Wspólnej" po raz pierwszy pojawił się na antenie stacji TVN 27 stycznia 2003 roku i od tamtej pory cieszy się ogromną popularnością. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy swoich ulubionych bohaterów. Mimo że od premiery minęły już 22 lata, to serial nadal trzyma w napięciu przez niespodziewane zwroty akcji. 3 lutego na antenie TVN pojawi się 3955. odcinek. Co tym razem wydarzy się w serialu? Scenarzyści zadbali o emocje widzów.

"Na Wspólnej". Kajtek będzie chciał przyznać się do winy. Czy w końcu powie rodzicom, co się stało?

W najnowszym odcinku serialu Cieślikowie zauważą, że coś niepokojącego dzieje się z ich synem. Kajtek potrącił małą Hanię i zbiegł z miejsca wypadku. Chłopca zżerają ogromne wyrzuty sumienia. Bardzo przeżywa to, co się wydarzyło i będzie chciał przyznać się do winy. Chłopak słyszy jednak, jak Junior wygraża sprawcy wypadku i jego słowa sprawiają, że zaczyna bać się konfrontacji. W mediach społecznościowych pod fragmentem odcinka pojawiły się opinie widzów, którzy uważają, że w serialu został poruszony bardzo ważny wątek. "Fajny temat poruszacie. Wszędzie teraz tak jeżdżą na tych hulajnogach. Tak nic się z tym pewnie nie da zrobić" - skwitowała jedna z internautek. Więcej zdjęć z serialu "Na Wspólnej" znajdziesz w galerii na górze strony.

"Na Wspólnej". Czerski zaskoczony niespodziewaną wizytą córki Amelii. Czy zaakceptuje nową partnerkę ojca?

W najnowszym odcinku "Na Wspólnej" Mariusz Czerski będzie przeżywał trudne chwile, kiedy dowie się o niespodziewanej wizycie córki Amelii, która przyleci do Polski. Będzie przejęty tym, jak Amelia zareaguje na wieść o jego zaręczynach z Olką i fakt, że mieszka z nią i jej synkiem. Dziewczyna jest zaskoczona tymi wieściami i nie będzie chciała pojawić się na wspólnej kolacji. Nagle zmieni zdanie i pojawi się na miejscu. Kiedy emisja odcinka? Przypominamy, że serial "Na Wspólnej" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.10 na antenie TVN. Fragment najnowszego odcinka znajdziecie poniżej.