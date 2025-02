"M jak miłość" daje fanom kolejne emocje wraz z nowymi odcinkami serialu. Choć format pojawia się na antenie TVP2 od ponad 20 lat, to widzowie wciąż z chęcią oglądają najświeższe wątki z rodu Mostowiaków. Wśród aktorów, którzy występują w produkcji od początku, są bracia Mroczkowie. Marcin Mroczek wciela się w postać serialowego Piotra Zduńskiego. Z kolei Rafał Mroczek występuje jako Paweł Zduński. Bliźniacy z reguły świetnie dogadywali się w serialu. Aż do czasu. Już wkrótce wyjdzie na jaw, co ich poróżniło. Gdyby tego było mało, dojdzie do rękoczynów.

"M jak miłość". Paweł i Piotr pobiją się? W najbliższych odcinkach nie zabraknie emocji

W 1846. odcinku "M jak miłość" nie będzie lekko. Piotrek będzie chciał wyciągnąć rękę do brata i przemilczeć oskarżenia. Bliźniacy będą musieli pogadać w cztery oczy. Piotrek nie będzie jednak szczędził słów. - Kretyn, ale brat. Brata się nie wybiera - powie bez wahania. Paweł nie będzie w najlepszym stanie. Nie będzie miał w planach pogodzić się z bratem. - Skończyłeś? To w*******j - powie zdenerwowany. Piotrek nie będzie mógł w to uwierzyć. Zasugeruje mu, aby zajął się swoją rodziną. Paweł dosłownie zerwie się z podłogi i rzuci na bliźniaka. Co więcej, bez wahania rzuci nim o ścianę. Między braćmi dojdzie do ostrej bójki. Jak skończy się przepychanka? Dowiecie się 4 lutego o 20:55 w TVP2. Będziecie oglądać nowe odcinki?

Co jeszcze stanie się w najbliższych odcinkach "M jak miłość"?

W 1845. odcinku "M jak miłość" Dima (Michał Pszeniczny) wyzna Budzyńskim, że chce wyprowadzić się z córką z Siedliska. Wszystko przez jego związek z Julią (Marta Chodorowska). Magda (Anna Mucha) nie będzie ukrywać ogromnego szoku. Nadia (Mira Fareniuk) również nie będzie zachwycona tym pomysłem. Święcicki (Artur Paczesny) wciąż będzie pragnął zemsty. Zrobi wszystko, aby zaszkodzić Budzińskiej. Wiadomo również, że nie obejdzie się bez kłótni Pawła z Franką. Będziecie oglądać? ZOBACZ TEŻ: Scenarzyści "M jak miłość" tym razem przesadzili? Niewiarygodne, co zrobili z wątkiem Zduńskiego