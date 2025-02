W grudniu w Telewizji Polskiej emitowany był program "Kabaret łączy pokolenia". Wielu fanów oczekiwało, że seria trafi do TVP na wiosnę. Niestety, fani muszą przygotować się na złą wiadomość. Jak się okazało, w ramówce Jedynki i Dwójki nie pojawi się cykl kabaretów. Nie oznacza to jednak, że TVP zrezygnuje z tego typu treści. Portal Wirtualnemedia.pl przekazał, kiedy fani mogą spodziewać się kabaretów.

REKLAMA

Zobacz wideo Górski o opolskich festiwalach za czasów Kurskiego: To było bardzo przykre

Kiedy kabarety wrócą do Telewizji Polskiej? Już wszystko jasne

Portal Wirtualnemedia.pl przekazał, że cykl kabaretów pojawi się w Telewizji Polskiej dopiero na jesień. W międzyczasie stacja będzie realizować pojedyncze imprezy we współpracy z twórcami tego typu treści. Z pewnością jednak komicy pojawią się na Kabaretonie w Opolu. Warto przypomnieć, że w grudniu TVP wyemitowało wydarzenie z udziałem Bohdana Łazuki. Fani byli zachwyceni. Według danych Nielsen Audience Measurement, "To było tak" obejrzało ponad 830 tysięcy widzów. Popularnością cieszyła się również premiera programu "Kabaret łączy pokolenia", która miała miejsce 14 grudnia. Średnio oglądało ją 528 tysięcy widzów. Czekacie na powrót kabaretów?

Marcin Daniec wrócił do Telewizji Polskiej. W sieci wybuchła prawdziwa afera

Marcin Daniec wystąpił w TVP w trakcie świąt. "Popularny satyryk jak mało kto potrafił rozśmieszać widzów Telewizji Polskiej" - w takich słowach zapowiadano jego powrót na scenę. Jak się okazało, nie każdy był zachwycony poziomem żartów. Daniec postanowił skomentować krytykę fanów. "Mam sześćdziesiąt parę lat i całe życie mam pełną pokorę wobec widza i mediów. (...) Trudno za starocie, za "ciągle to samo", uznać piosenkę Sikorskiego, którą napisał specjalnie dla mnie 32 lata temu. Piosenkę, która wcześniej nie ujrzała światła dziennego, Andrzej zapomniał już w ogóle jej tekstu. I było mu bardzo miło. A zresztą mnie też, bo jest to piosenka znakomita, tym bardziej że ma słowa cudownie nadające się na puentę: 'Nasze życie to wielka loteria. Nasze życie pułapek zna sto'" - stwierdził w rozmowie z Plejadą. ZOBACZ TEŻ: Program Dańca nie porwał widzów. Satyryk odpowiada na krytykę