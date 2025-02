Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska wystąpiła w 11. edycji programu "Rolnik szuka żony". Uczestniczka miała wielką nadzieję na to, że spotka przed kamerami drugą połówkę. Wiele wskazywało na to, że jej relacja z Adamem może przerodzić się w prawdziwe uczucie. Kandydat rolniczki snuł nawet plany o zaręczynach. -Będę do tego dążyć, żeby kiedyś na tym palcu znalazł się pierścionek - mówił uradowany przed kamerami. Ostatecznie Adam spakował walizki i wyznał przed kamerami, że nic z tego nie będzie. Wiktoria nie ma jednak zamiaru dłużej się smucić. Przekazała pozytywne wieści w mediach społecznościowych.

"Rolnik szuka żony". Wiktoria o zmianach w życiu. "Stałam się bardziej pewna siebie"

Wiktoria zorganizowała ostatnio sesję Q&A na InstaStories. Jedna z internautek dopytywała rolniczkę o to, jak zmieniło się jej życie dzięki programowi. Chociaż Wiktoria nie znalazła miłości w telewizji, to wyciągnęła lekcję z tej przygody. Zmieniła swoje nastawienie. "Na pewno stałam się bardziej pewna siebie, otwarta, nauczyłam się mówić o swoich emocjach i uczuciach" - napisała. Wiktoria dodała także, że dzięki występowi w show zawarła nowe znajomości. Kontaktuje się z osobami z różnych edycji programu "Rolnik szuka żony". "Poznałam mnóstwo fantastycznych ludzi, z którymi utrzymuję kontakt na co dzień. (...) Kumplujemy się i odwiedzamy" - dodała uczestniczka telewizyjnego formatu. Kadr z InstaStories Wiktorii Żmudy-Trzebiatowskiej znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

"Rolnik szuka żony". Wiktoria chciałaby zmienić zawód? Jasne stanowisko

W trakcie sesji Q&A nie zabrakło także wpisów dotyczących codziennych obowiązków Wiktorii. Uczestniczka została zapytana o to, czy chciałaby zajmować się czymś innym niż rolnictwo. Nie pozostawiła wątpliwości. "Nie ma dla mnie piękniejszego zawodu, więc nie chciałabym nigdy rozważać innej opcji niż rolnictwo" - skwitowała Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska na InstaStories. W jej życiu nie brakuje dobrego nastawienia. "Warto doceniać małe rzeczy" - czytamy w wypowiedzi uczestniczki.