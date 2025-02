Anna i Grzegorz Bardowscy dzięki programowi "Rolnik szuka żony" znaleźli nie tylko miłość, ale zyskali również wiernych fanów, którzy śledzą ich każdy krok. Uczestnicy hitu TVP chętnie dzielą się swoim życiem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio małżonkowie mieli nie lada powód do świętowania. Z tej okazji ukochana rolnika zamieściła wyjątkowy wpis.

"Rolnik szuka żony". Święto w domu Bardowskich

Anna i Grzegorz Bardowscy od lat tworzą udane małżeństwo. Para doczekała się dwójki dzieci – Jana i Liwii. Uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" poza pracą w gospodarstwie prężnie działają też w mediach społecznościowych. Instagramowy profil Bardowskiej jest obserwowany przez ponad 300 tysięcy internautów. Grzegorz świętował niedawno 39. urodziny. Z tej okazji mógł liczyć na publiczne życzenia od żony.

Mój mąż, mój największy przyjaciel i partner we wszystkich życiowych podróżach, zarówno tych dalekich, jak i codziennych, obchodzi dziś urodziny

- czytamy na Instagramie. W dalszej części wpisu zwróciła się bezpośrednio do męża. "Podziwiam cię za to, jak z pasją i wytrwałością tworzysz naszą wspólną przyszłość — na roli, w domu i w każdej chwili, którą dzielimy razem. Dziękuję, że zawsze jesteś przy mnie, wspierasz mnie w każdym wyzwaniu i inspirujesz do marzeń. Niech każdy twój krok prowadzi cię ku kolejnym sukcesom, a ja będę zawsze tuż obok" - napisała Bardowska. Na instagramowe profile uczestników hitu TVP trafiło też zdjęcie solenizanta, który zdmuchiwał świeczki w towarzystwie dzieci. Znajdziecie je w naszej galerii.

"Rolnik szuka żony". Anna Bardowska wzruszyła fanów. "Cudownie dobrane słowa"

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo reakcji od fanów. Poza zatrzęsieniem życzeń dla Grzegorza pojawiły się także wyrazy uznania dla Anny. Internauci byli wzruszeni słowami, które uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" skierowała do męża. "Moja ulubiona "rolnikowa" para, miłość jak z bajki! Też o takiej marzę", "Przepiękne życzenia - takie prosto z serca", "Cudownie dobrane słowa" - czytamy w komentarzach.