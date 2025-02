Za nami kolejny odcinek programu "The Voice Senior". W nowej edycji występy widzów oceniają: Andrzej Piaseczny, Małgorzata Ostrowska, Robert Janowski i Tatiana Okupnik. Show prowadzi nowy prowadzący, Robert Stockinger, a u jego boku jest Marta Manowska. Wszystko wskazuje na to, że ostatni odcinek nie przypadł fanom do gustu. W formacie przyszedł czas na nokauty. Nie wszyscy byli zachwyceni decyzją jurorów. Negatywnych komentarzy było tyle, że Robert Janowski zdecydował się zabrać głos.

"The Voice Senior". Fani wywęszyli ustawkę. W mediach społecznościowych pojawiły się mocne słowa

W nowym sezonie programie "The Voice Senior" przyszedł czas na eliminację uczestników. Niestety, nie każdy bohater, który zachwycił swoim głosem, ma szansę na kolejny etap. Jurorzy musieli podjąć niezwykle trudne decyzje. Wśród osób, które pożegnały się z programem, byli między innymi Stanisław Kończewski i Zofia Matuszewska. Widzowie nie ukrywali, że bardzo ich to zawiodło. "Dramat! Nie ubliżając nikomu, ale babcie z kościoła przeszły, a pan Stanisław Kończewski odpadł. Widać profesjonalizm programu, a raczej jego brak", "Jak mogłeś Andrzej nie zatrzymać Stasia?", "Bez pani Zosi ta ekipa mocno straciła..." - czytamy na Instagramie.

"The Voice Senior". Robert Janowski zabrał głos w sprawie. "Zanim zaczniecie krzyczeć..."

Fani nie powstrzymali się od negatywnych komentarzy w mediach społecznościowych. Robert Janowski nie mógł się temu bezczynnie przyglądać. Juror "The Voice Senior" zabrał głos na instagramowym profilu. "Zanim zaczniecie krzyczeć, spróbujcie zrozumieć, że dla nas, jurorów, to jest bardzo trudny wybór. Chciałoby się przecież, żeby w ogóle zostawić wszystkich (...). Takie są reguły programu, że trzeba w którymś momencie zdecydować. Nam też jest smutno. Spędzamy z grupą sporo czasu, ćwiczymy, tworzymy relacje, a potem przychodzi ta jedna chwila, że musimy się żegnać" - czytamy w poście. Co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Janowski w ogniu krytyki po pierwszym odcinku "The Voice Senior". Nie przebierał w słowach