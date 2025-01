Już 2 marca powraca kolejna edycja "Tańca z gwiazdami". Wierni widzowie z niecierpliwością wyczekują na nowe emocje związane z następnym sezonem słynnego programu. Podczas ramówki Polsatu 30 stycznia zostało oficjalnie potwierdzone, jak produkcja show połączyła uczestników i tancerzy w pary.

Kto wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami"? Oto lista par

Wierni fani "Tańca z gwiazdami" wyczekują nowej edycji. Jak wiadomo, 16. odsłona tanecznego show będzie miała swoją premierę już 2 marca. Producenci programu co jakiś czas zdradzali nazwiska nowych uczestników i tancerzy. W końcu znane są wszystkie pary. O Kryształową Kulę walczyć będą:

Przypomnijmy, że z medialnych przecieków już wcześniej wynikało, że na parkiecie spotkają się Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz. Jak donosił "Fakt", tancerka miała bardzo ucieszyć się, że produkcja sparowała ją z aktorem. - Ona ucieszyła się bardzo i nawet chciała z nim tańczyć, bo wie, że z nim nie będzie żadnych kontrowersji w mediach - cytował informatora tabloid.

"Taniec z gwiazdami". Kto tym razem nie pojawi się w programie? Fani nie są zachwyceni

Nie każdy jest zadowolony z osób, które pojawią się w najnowszej edycji programu. Warto przypomnieć, że Michał Kassin był uczestnikiem 15. edycji "Tańca z gwiazdami". Mężczyzna tańczył wraz z Roksaną Węgiel. Nic dziwnego, że utalentowany tancerz zyskał wielu fanów. Tym razem musiał jednak zawieść widzów. Nie będzie uczestniczył w kolejnym sezonie. "Kochani, mnóstwo z was pyta, co z moim udziałem w wiosennej edycji, piszecie mi, że kupiliście już bilety na widownię i dopytujecie, dlaczego nie ma żadnych wzmianek na mój temat. Od razu uspokajam, że nie mam kontuzji i nie rezygnuję z tańca, jednak nie zobaczcie mnie w najbliższej edycji 'TzG'. Tym razem szansę na udział w programie dostali po prostu inni tancerze… Czego im z całego serducha gratuluję, bo ten program to wspaniała przygoda i świetna okazja, by się pokazać światu" - wyznał w mediach społecznościowych.