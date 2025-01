Serial "Na Wspólnej" zadebiutował na antenie TVN 27 stycznia 2003 roku i od tego czasu niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem widzów. Twórcy produkcji w aktualnie emitowanym 23. sezonie telenoweli nieustannie zaskakują nowymi, pełnymi emocji wątkami. W odcinku 3955., zaplanowanym na 3 lutego, nie zabraknie wzruszeń.

"Na Wspólnej" odcinek 3955. Kajtek dręczony przez wyrzuty sumienia

W odcinku 3955. "Na Wspólnej" dojdzie do wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. Cieślikowie będą mieli problem z ustaleniem, co się dzieje z ich synem. Przypomnijmy, że Kajtek doprowadził niedawno do wypadku, w którym ucierpiała Hania. Dziewczynka złamała rękę i wymagała natychmiastowej pomocy medycznej. Od tamtego momentu nastolatka nieustannie dręczą wyrzuty sumienia. W nowym odcinku produkcji Kajtek nie będzie w stanie poradzić sobie z presją. Niecodzienne zachowanie chłopaka zostanie zauważone przez rodziców. Cieślikowie będą się domyślać, że z nastolatkiem coś jest nie tak. Monika i Damian postanowią pomóc chłopakowi przekonani, że ten jest na coś chory, nie domyślając się strasznej prawdy o synu. Kajtka ogarną wyrzuty sumienia. Chociaż nastolatek będzie miał w planach wyznanie wszystkim prawdy, to będzie odkładał ten moment, obawiając się konsekwencji. Czy Kajtek w końcu przyzna się do winy?

"Na Wspólnej" odcinek 3955. Amelia wreszcie zaakceptuje Olę?

Czerski otrzyma informację o przylocie Amelii. Prawnik w związku z przybyciem córki będzie miał niemałe obawy. Przypomnijmy, że w przeszłości Amelia sprawiła Czerskiemu sporo kłopotów w związku ze swoim buntowniczym nastawieniem do życia. Prawnik będzie się zamartwiał, co do tego, jak córka zareaguje na jego związek z Olą oraz ich wspólne życie z jej synem. Co więcej, Amelia dowie się o zaręczynach pary. Nieoczekiwanie jednak podczas wspólnej kolacji z zakochanymi córka Czerskiego zdecyduje się na zaskakujący krok. Czy wreszcie zaakceptuje relację ojca?