Serial "Na Wspólnej" ma mnóstwo fanów. Polska produkcja zadebiutowała w telewizji 27 stycznia 2003 roku. Format do dziś cieszy się wysokimi wynikami oglądalności. Cała akcja i losy bohaterów mają miejsce na Wspólnej 17. Nie da się ukryć, że wiele wątków potrafi nieźle zaskoczyć fanów. Już 30 stycznia widzowie będą mogli zobaczyć 3954. odcinek. Co się w nim stanie? Nie zabraknie emocji.

"Na Wspólnej". Co będzie się działo w 3954. odcinku? Ala w końcu powie: dość!

Serial "Na Wspólnej" jest jednym z najdłużej emitowanym polskim formatem. W 3954. odcinku nie zabraknie emocji. Karol (Maciej M. Tomaszewski) ostro pokłóci się z Alą (Jowita Chwałek). Dex (Jan Jakubik) również będzie zamieszany w sprawę. Wszystko przez zazdrość o japońskiego fana. Próba rozmowy tylko pogorszy sytuację. Co więcej, Ala podejmie decyzję! Będzie chciała się wynieść. Dex zrobi wszystko, aby pocieszyć brata. Po chwili w drzwiach stanie ich matka. Tym razem będzie chciała dowiedzieć się, co knują za jej plecami. Tymczasem Smolny (Łukasz Konopka) będzie szantażowany. Wraz z Baliszewskim (Piotr Jankowski) będzie obmyślał plan odwetu. Jesteście gotowi na nowe emocji w "Na Wspólnej"?

Co działo się w odcinku 3953. serialu "Na Wspólnej"? Nie zabrakło emocji

Dla wszystkich osób, które pominęły odcinek 3953, warto podkreślić, że i tym razem nie zabrakło szokujących scen w "Na Wspólnej". Co ciekawe, przyczynił się do tego Krzysztof Smolny (Łukasz Konopka), który wybierał się na komisariat policji. Bohater będzie chciał złożyć zawiadomienie o hejcie w internecie płynącym po publikacji artykułu na temat osób transpłciowych. Na miejscu spotkał innego mężczyznę, który pobił Elen (Aleksandra Nowaczyk). To jednak nie wszystko. Prowokujące zachowanie bardzo zdenerwowało Smolnego. Partner Basi (Grażyna Wolszczak) długo się powstrzymywał i wdał się w bójkę. To był jednak dopiero początek. PRZECZYTAJ TEŻ: Dramat w "Na Wspólnej". Iga porwana przez mafię? A to dopiero początek