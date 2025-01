"Królowa przetrwania" to kontrowersyjny program, w którym uczestniczkami są kobiety ze świata show-biznesu. Doczekaliśmy się drugiej edycji show, w którym możemy zobaczyć: Agnieszkę Kaczorowską, Paulinę Smaszcz, Kasię Nast, Mariannę Schreiber, Magdalenę Stępień, Elizę Trybałę, Olę Tomalę, Elizabeth "Liza" Anorue, Olę Ciupę, Karolinę Sankiewicz oraz Natalię Karczmarczyk. Prowadzącym format jest Izu Ugonoh. W czwartym odcinku doszło do niesmacznej sytuacji. Uczestniczka zasugerowała gospodarzowi programu masaż członka. O komentarz dotyczący tego zachowania poprosiliśmy psycholożkę, Magdalenę Chorzewską.

Uczestniczki programu "Królowa przetrwania" przesadziły? Ekspertka komentuje szokującą scenę

Przed uczestniczkami "Królowych przetrwania" była kolejna konkurencja. Panie podzielone na dwa obozy musiały znowu się ze sobą zmierzyć. Przed starciem Paulina Smaszcz postanowiła wyjawić, co ma być "nagrodą" za zwycięstwo drużyny. - Mamy nagrodę, którą obiecała nam Kasia. Jeżeli wygramy camp luksusowy, to Kasia dzisiaj pokaże nam, jak w cudowny, miłosny, seksualny, niezwykły sposób masować członka - opowiedziała. - Szukamy cały czas modela - stwierdziła Nast, sugestywnie kierując te słowa do prowadzącego. - Modela? - zawstydził się Ugonoh. Zachował jednak spokój. - Na pewno jakiś się tu znajdzie - dodał po chwili.

O komentarz ws. przedstawionej powyżej sytuacji poprosiliśmy psycholożkę, Magdalenę Chorzewską. Podkreśliła, że wypowiedź ze strony kobiety to molestowanie seksualne. "Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że takie zachowanie jest przejawem molestowania seksualnego" - podkreśla. "Molestowanie seksualne to każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby, a w szczególności stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Na zachowanie to mogą się składać elementy fizyczne, werbalne lub pozawerbalne" - wyjaśnia ekspertka.

Chorzewska zaznacza, że mężczyźni również doświadczają molestowania i nie należy tego ignorować. "Mężczyźni także doświadczają tego typu dyskryminacji i także odczuwają że tego powodu dyskomfort, poczucie niepewności czy zagrożenia" - mówi.

Takie komentarze nie powinny mieć miejsca w żadnym wariancie: ani w stosunku do kobiet, ani w stosunku do mężczyzn i dalece odbiegają od niesmacznego żartu

- podsumowuje Chorzewska.

Marianna Schreiber tłumaczy się z dziwnych ujęć w programie

W formacie wielokrotnie panie prezentują się w bikini - biorą udział w programie, który kręcony jest w gorącej Tajlandii. Wielokrotnie mogliśmy zobaczyć niefortunne zbliżenia na Mariannę Schreiber. "Przepraszam was za bardzo dużą ilość zbliżeń na mój tył... Absolutnie nie było to moją intencją" - zaczęła. "Było przerażająco gorąco... Chodziłam w stroju, ale też nie cały czas. Jednak zauważyłam sama mnóstwo zbliżeń na mój tył. Jest mi wstyd z tego powodu, bo to dla mnie na pewno dość krępujące. I nie chodzi o to, że wstydzę się swojego ciała, bo mimo iż mam swoje kompleksy, to nie wstydzę się go. Tylko po prostu wiem, że gdy ogląda się to przed telewizorami, to odbiór jest, jaki jest" - dodała na Instagramie.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.