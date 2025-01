"M jak miłość" to serial, który zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej 4 listopada 2000 roku. Mimo upływu lat oraz zmian w obsadzie, produkcja wciąż cieszy się popularnością wśród widzów. Jedną z serialowych postaci jest Natalka Mostowiak. Do 2020 roku tę rolę odgrywała Marcjanna Lelek, a później zastąpiła ją Dominika Suchecka. Obecnie córka Marka (Kacper Kuszewski) oraz Hanki (Małgorzata Kożuchowska) budzi skrajne emocje w serialu.

"M jak miłość". Widzowie są zgodni. Nie przepadają za Natalką Mostowiak

Na profilu Super Express Seriale na Facebooku widzowie serialu "M jak miłość" zostali zapytani o to, która bohaterka jest dla nich najbardziej denerwująca. Głosy były różne, jednak najwięcej osób wskazało na Natalkę Mostowiak. "Natalka! Ma fajnego chłopaka koło siebie, to się ciągle trzyma byłego swoje siostry, mimo że on wybrał swoją chorą żonę!", "Pierwsze miejsce zajmuje Natalka, już przesadnie lata za tym Bartkiem. Uczepiła się go jak rzep psiego ogona", "Zdecydowanie Natalka" - czytamy. Niektórzy widzowie stwierdzili, że to kwestia doboru aktorki. "Wcale nie pasuje, Natalka była inna", "Taką ma rolę, ale jakoś mi nie leży" - czytamy w sekcji komentarzy. Na ten moment nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Natalkę Mostowiak w serialu "M jak miłość". Jedno jest jednak pewne, emocji w przyszłych odcinkach nie zabraknie. Wszystko przez ciążę ukochanej Pawła Zduńskiego.

"M jak miłość". Marcjanna Lelek o odejściu z serialu. "Jestem już w innym miejscu"

Jakiś czas temu Marcjanna Lelek udzieliła wywiadu, w którym otworzyła się na temat odejścia z "M jak miłość". Ma zamiar spełniać się po drugiej stronie kamery. - Jestem już w innym miejscu w życiu i marzy mi się moment, kiedy będę kojarzona z własnymi filmami, a nie tym serialem, pewnie jeszcze trochę muszę na to zapracować, ale to się powolutku dzieje - powiedziała Marcjanna Lelek w rozmowie z portalem Pudelek.

