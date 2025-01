Jeszcze niedawno fani oglądali finałowy odcinek ostatniej edycji programu "Rolnik szuka żony". Później w telewizji pojawiło się randkowe show. 5 stycznia na antenie TVP1 zadebiutowała nowa produkcja, która działa na podobnej formule. Mowa o formacie "Żona dla Polaka". Widzowie poznali czterech bohaterów, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, którzy marzą o partnerce z Polski. Mariusz, Mateusz, Łukasz i Sebastian zaprosili kandydatki do swoich domów. Za nami kolejny odcinek, w którym uczestnicy mieli okazję spędzić więcej czasu z potencjalnymi partnerkami. Nie da się ukryć, że wkradła się zazdrość.

"Żona dla Polaka". Mateusz poznał bliżej każdą z kandydatek. Która z nich najbardziej przypadła mu do gustu?

Mateusz zaprosił do swojego domu cztery kandydatki. Julia, Nikola, Ola i Patrycja po raz pierwszy miały okazję zwiedzić Chicago. 24-letni strażak zaplanował dzień pełen wrażeń dla swoich kandydatek. Zaczęło się od przejażdżek quadem. Już wtedy uczestniczki zauważyły, że mężczyzna ma się ku Oli. Szczególna uwaga została poświęcona jej ręce, którą obejmowała Mateusza podczas jazdy. Co ciekawe, jeszcze w ostatnim odcinku mówił, że to Nikola jest numerem jeden. Teraz stwierdził, że kobieta za dużo mówi. Do kamery powiedział również, że nie czuje chemii z Julią. Ta również stwierdziła, że nie mają aż tak dobrego kontaktu, z czego nie jest zadowolona. W następnym odcinku fani dowiedzą się, która z kobiet będzie musiała opuścić program. Trzecia odsłona "Żony dla Polaka" zakończyła się prośbą Mateusza o rozmowę z Olą. Jak myślicie, o co chodzi?

"Żona dla Polaka". Uczestnicy mają wysokie wymagania. Łukasz przyznał, na czym mu zależy

Każdy z uczestników programu "Żona dla Polaka" ma pewne wyobrażenie swojej przyszłej partnerki. Łukasz już na samym początku nie ukrywał, że jest bardzo wybredny. W produkcji Telewizji Polskiej bohaterowie otrzymują listy od kandydatek i zapraszają do show wybrane panie. Dla Łukasza ta decyzja nie była łatwa. Jak sam przyznał, marzy mu się "ideał". "Szukam ideału, kogoś wyjątkowego. Nie chcę żyć jak większość ludzi, którzy są z kimś, byle nie być samotnym. Ja zawsze szukałem kogoś, z kim mógłbym przeżyć to krótkie, bądź co bądź, życie w szczególny sposób" - stwierdził w rozmowie z TVP. ZOBACZ TEŻ: Małgosia z "Rolnik szuka żony" wywołała poruszenie. Wszystko przez ciążową sesję

