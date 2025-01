"Milionerzy" goszczą na ekranach polskich telewidzów już od 1999 roku, kiedy to po raz pierwszy poprowadził program Hubert Urbański. Choć seria była emitowana z przerwami, dotychczasowo premierę miało już ponad 700 odcinków, w których tylko osiem osób zdobyło główną nagrodę - milion złotych. Najnowsze ustalenia nie napawają optymizmem co do przyszłości programu.

Zobacz wideo Hubert Urbański ogląda "Milionerów" i śmieje się z uczestniczki

"Milionerzy" i ich niepewna przyszłość. Decyzja wciąż nie zapadła

Jak ustalił portal wirtualnemedia.pl, stacja miała wciąż nie podjąć decyzji ws. realizacji kolejnego sezonu "Milionerów", który miał trafić na antenę TVN jesienią bieżącego roku. Przypomnijmy, że ostatnie odcinki programu były emitowane na przełomie listopada i grudnia 2024 roku, po czym ich premiery niespodziewanie przerwano. W ciągu sześciu tygodni pokazano tylko 22 wydania "Milionerów", podczas gdy poprzednie sezony sięgały 42, a nawet i 54 epizodów. Reszta odcinków ma być emitowana dopiero wiosną.

Dziennikarze ujawnili przy tym, że na stronie TVN nie jest aktualnie prowadzony casting do kolejnych edycji, a część uczestników jesiennego sezonu miała pozostać bez odpowiedzi od twórców programu. Co istotne, według portalu jeszcze inne osoby, które brały udział w "Milionerach" mają wciąż czekać na wypłaty swoich wygranych - a te są uzależnione od emisji odcinków z ich udziałem. Co na to wszystko prowadzący program? "Podobno jest jakiś konflikt Urbańskiego z szefostwem. Może i dlatego, że pojawiły się plotki, iż szuka sobie nowej pracy. To może tłumaczyć niepewny los programu, gdyż wyniki oscylujące w okolicach miliona widzów są bardzo dobre" - stwierdził anonimy informator w rozmowie z Show News.

TVN zdążył odpowiedzieć. "Jeszcze zbyt wcześnie"

Wirtualne Media postanowiły skontaktować się w sprawie "Milionerów" z odpowiedzialną za istnienie programu stacją TVN. Jej przedstawiciele zdradzili nowe informacje. "Finalizujemy prace nad wiosenną ramówką i wkrótce podzielimy się tymi szczegółami. Mamy oczywiście nagrane nowe, premierowe odcinki 'Milionerów', które wyemitujemy w nadchodzącym sezonie. Natomiast o jesieni oraz o tym, co pojawi się w ofercie, będziemy rozmawiać w późniejszym terminie, po prostu jeszcze zbyt wcześnie na te decyzje" - wyjaśniono w oświadczeniu.

