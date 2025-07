Nie do wiary, gdzie zamieszkała gwiazda "Rancza". Żyje w zaskakujących warunkach

Justyna Gugała pojawiła się w wielu polskich produkcjach, ale zwłaszcza jedna sprawiła, że zyskała większą rozpoznawalność. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w "Rodzince.pl", "Na dobre i na złe" oraz "Klanie". Największą rozpoznawalność przyniosła jej jednak rola Weroniki w serialu "Ranczo". Jej postać była kuzynką Michałowej (Marta Lipińska) i zajmowała się sprzątaniem plebanii. Później pracowała także w sklepie "U Więcławskiej". Mimo obiecującej kariery Justyna Gugała postanowiła zniknąć z polskiego show-biznesu. Jak się okazało, wyjechała do Niemiec, gdzie zaczęła prowadzić dość niestandardowe życie.

Justyna Gugała opowiedziała o mieszkaniu na barce. "Poczułam ulgę"

W 2021 roku Justyna Gugała wystąpiła w programie "Jestem z Polski". To właśnie w tej produkcji opowiedziała o tym, że przeniosła się do Niemiec. Gwiazda "Rancza" zamieszkała na stuletniej łódce ojca przycumowanej do brzegu jednego z największych portów w Europie. - Podejrzewałam, że będzie czekało mnie podjęcie takiej decyzji, że będę musiała się trochę zaopiekować moim ojcem. Dlatego jak przyjechałam pierwszy raz do Hamburga, to nie wiedziałam, co się wydarzy. Nigdy nie zapomnę pierwszej nocy na łodzi. Poczułam taką potężną ulgę i taki spokój, wtedy się zastanowiłam, że może zmienię miejsce zamieszkania - opowiedziała w programie "Jestem z Polski". Justyna Gugała nie zrezygnowała całkiem z aktorstwa. Od czasu do czasu gra w produkcjach filmowych. Znalazła także nowy pomysł na biznes. Otworzyła niewielką kawiarnię, której zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Justyna Gugała zachwyciła internautów. "Jestem pod wrażeniem"

Justyna Gugała publikuje w sieci zdjęcia swojej nadmorskiej codzienności. Wyprowadzka aktorki na łódź zafascynowała wiele osób, o czym możemy przeczytać pod postami produkcji "Jestem z Polski". "Utalentowana i fascynująca Justyna. Super!", "Justyna otwarta i odważna. Jestem pod wrażeniem jej osoby i tego, jak jej się ułożyło w Hamburgu", "Bardzo ciekawa historia" - czytamy w komentarzach internautów.