Adrianna i Michał byli bohaterami dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony". Młody spadkobierca gospodarstwa zakochał się z wzajemnością w 20-letniej wówczas kandydatce. Para niedługo później stanęła na ślubnym kobiercu i wyprawiła huczne wesele. Małżonkowie pojawili się w świątecznym wydaniu "Rolnika", emitowanym w Boże Narodzenie 2024 roku. Wówczas wzbudzili u widzów pewne wątpliwości. W internecie rozpętała się prawdziwa burza. Internauci w mediach społecznościowych wyrażali zmartwienie o Adę. Pisali, że jest smutna i przygaszona. Spekulowano także o kryzysie w związku. Żona rolnika niedawno odezwała się w komentarzach.

"Rolnik szuka żony". Ada odniosła się do plotek. Krótki komentarz rozwieje wątpliwości?

Po ślubie para przestała być aktywna w mediach społecznościowych. Sporadyczne wpisy Ady na Instagramie nie uwzględniały męża, czym szybko wywołała plotki. Internauci w ubiegłym roku spekulowali na temat rzekomego kryzysu. Kiedy w sieci zakochani opublikowali wspólne zdjęcie, wszystko stało się jasne. Postanowili po prostu zachować szczegóły swojej relacji dla siebie. Ale to nie wystarczyło. Kiedy Ada i Michał usiedli na kanapach w świątecznym odcinku "Rolnika", wierni widzowie, którzy oglądali parę wcześniej na ekranie, wyczuli, że coś jest nie tak. "Ada bardzo smutna, ta radość jest przez łzy", "Ada za karę była chyba , straszny smutek" - czytaliśmy na instagramowym profilu programu. Komentarze przeniosły się także na profil Ady i długo pozostawały bez odpowiedzi. Niedawno rolniczka zrobiła wyjątek. "Po co szliście do odcinka, jeśli coś złego się dzieje i nie macie nastroju?" - zapytała jedna z internautek pod zdjęciem Ady i Michała ze studia TVP. "A kto powiedział że coś złego się dzieje?" - odpowiedziała Ada z uśmiechem. To jednak nie przekonało widzek, które wiedzą swoje. "Poznaliśmy cię jako dziewczynę petardę, ogień w oczach. Nie trzeba nam mówić, czy coś złego się dzieje, bo to widać po tobie. Wszystko jest dane po coś, oby tylko zdrowie było!", "Oprócz twojego smutnego nastroju na nagrywkach, to sami mówiliście, że rok 2024 był dla was trudny" - czytamy w komentarzach na profilu Ady.

"Rolnik szuka żony". Ada zaskoczyła wszystkich nagraniem

Ada sporadycznie udziela się na Instagramie, jednak ostatnio wróciła z zaskakującym nagraniem. Opublikowała wideo, na którym szlifuje umiejętności z dzieciństwa. Okazuje się, że żona rolnika bardzo dobrze jeździ na łyżwach. Lata temu miała zadatki na prawdziwą mistrzynię i łyżwiarkę figurową. Jak wyznała w jednym z wywiadów, jej tata był kiedyś łyżwiarzem i chciał zaszczepić w córce tę samą pasję, lecz Ada nie dała się przekonać. Jak widać, mimo wszystko został jej spory talent.

