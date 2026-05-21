Od lat komentuje wybryki restauratorów u Gessler. Jego twarz wciąż zaskakuje fanów

Charakterystyczny głos z "Kuchennych rewolucji" zna niemal każdy widz TVN. Mało kto jednak wie, kto stoi za komentarzami, które od lat towarzyszą Magdzie Gessler podczas ratowania restauracji. Okazuje się, że tajemniczy narrator ma bogatą aktorską karierę i występował w wielu popularnych serialach. Jego twarz może zaskoczyć niejednego fana programu.
Za sukcesem telewizyjnych formatów często stoją osoby, których widzowie nigdy nie oglądają na ekranie. Tak jest również w przypadku "Kuchennych rewolucji". Maciej Orłowski od kilkunastu lat narracją buduje napięcie i dodaje programowi charakterystycznego stylu. Jego dorobek obejmuje jednak nie tylko telewizję, lecz także teatr, dubbing i audiobooki.

Kim jest lektor "Kuchennych rewolucji"? To aktor z wieloletnim doświadczeniem

Lektor "Kuchennych rewolucji" może pochwalić się aktorskim wykształceniem. W 1990 roku ukończył krakowską PWST. Jak możemy dowiedzieć się z portalu Film Polski, związany był z Teatrem im. Kochanowskiego w Opolu. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w serialach.

Sporym zaskoczeniem może być fakt, że Orłowski ma na koncie bogatą filmografię i dziesiątki epizodycznych ról w znanych serialach. Pojawiał się m.in. w "Klanie", "Na dobre i na złe", "Na Wspólnej", "Złotopolskich", "Plebanii" czy "Barwach szczęścia". "Kuchenne rewolucje" nie są ani pierwszym, ani jedynym programem, któremu użyczył swojego głosu. Można go usłyszeć także w serialach dokumentalnych i programach "Złomowisko PL", "Budowlańcy", "Kolejarze" czy "Domowe rewolucje". To zresztą nie jedyne aspekty jego kariery. Maciej Orłowski udziela się również w dubbingu, jest narratorem w filmach i nagrywa e-booki.

Macieja Orłowskiego cieszy popularność jego głosu

W 2018 roku Maciej Orłowski zdecydował się uchylić rąbka tajemnicy na temat pracy lektora i udzielił wywiadu kanałowi "Toteraz". Aktor przyznał, że przypadkowi ludzie często rozpoznają jego głos. - Dział mięsny, podchodzę, proszę o jakąś tam kiełbasę i pani się tak przysłuchuje i mówi: "Ja pana głos skądś znam". Pani za ladą rozpoznała, cieszy mnie to! - opowiadał. Czy ogląda programy, którym użycza głosu? - Lektor nie ma czasu oglądać telewizji. Telewizję ogląda w trakcie pracy - wyjawił. Orłowski dodał także, że zawód sprawia mu dużo radości. - Lubię to, ale miłość bywa trudna i nie zawsze jest łatwo - podsumował.

