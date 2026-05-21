Od lat komentuje wybryki restauratorów u Gessler. Jego twarz wciąż zaskakuje fanów

Za sukcesem telewizyjnych formatów często stoją osoby, których widzowie nigdy nie oglądają na ekranie. Tak jest również w przypadku "Kuchennych rewolucji". Maciej Orłowski od kilkunastu lat narracją buduje napięcie i dodaje programowi charakterystycznego stylu. Jego dorobek obejmuje jednak nie tylko telewizję, lecz także teatr, dubbing i audiobooki.

REKLAMA

Zobacz wideo Za drogo?

Kim jest lektor "Kuchennych rewolucji"? To aktor z wieloletnim doświadczeniem

Lektor "Kuchennych rewolucji" może pochwalić się aktorskim wykształceniem. W 1990 roku ukończył krakowską PWST. Jak możemy dowiedzieć się z portalu Film Polski, związany był z Teatrem im. Kochanowskiego w Opolu. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w serialach.

Sporym zaskoczeniem może być fakt, że Orłowski ma na koncie bogatą filmografię i dziesiątki epizodycznych ról w znanych serialach. Pojawiał się m.in. w "Klanie", "Na dobre i na złe", "Na Wspólnej", "Złotopolskich", "Plebanii" czy "Barwach szczęścia". "Kuchenne rewolucje" nie są ani pierwszym, ani jedynym programem, któremu użyczył swojego głosu. Można go usłyszeć także w serialach dokumentalnych i programach "Złomowisko PL", "Budowlańcy", "Kolejarze" czy "Domowe rewolucje". To zresztą nie jedyne aspekty jego kariery. Maciej Orłowski udziela się również w dubbingu, jest narratorem w filmach i nagrywa e-booki.

Macieja Orłowskiego cieszy popularność jego głosu

W 2018 roku Maciej Orłowski zdecydował się uchylić rąbka tajemnicy na temat pracy lektora i udzielił wywiadu kanałowi "Toteraz". Aktor przyznał, że przypadkowi ludzie często rozpoznają jego głos. - Dział mięsny, podchodzę, proszę o jakąś tam kiełbasę i pani się tak przysłuchuje i mówi: "Ja pana głos skądś znam". Pani za ladą rozpoznała, cieszy mnie to! - opowiadał. Czy ogląda programy, którym użycza głosu? - Lektor nie ma czasu oglądać telewizji. Telewizję ogląda w trakcie pracy - wyjawił. Orłowski dodał także, że zawód sprawia mu dużo radości. - Lubię to, ale miłość bywa trudna i nie zawsze jest łatwo - podsumował.