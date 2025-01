Pod koniec 2024 roku fani mogli obejrzeć finałowy odcinek ostatniej edycji programu "Rolnik szuka żony". Niedługo potem widzowie Telewizji Polskiej otrzymali kolejne randkowe show. 5 stycznia na antenie TVP1 zadebiutowała nowa produkcja, która działa na podobnej formule. "Żona dla Polaka" to program, w których czterech mężczyzn, mieszkających w Stanach Zjednoczonych, szuka idealnej partnerki z Polski. W show bierze udział czterech bohaterów: Mariusz, Mateusz, Sebastian i Łukasz. W drugim odcinku "Żony dla Polaka" fani bliżej poznali kandydatki uczestników.

"Żona dla Polaka". Co działo się w drugim odcinku show? Nie brakowało emocji

Wśród uczestników programu "Żona dla Polaka" jest Mateusz. Ma 24 lata i na co dzień mieszka w Chicago. Rodzina mężczyzny przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych jeszcze przed jego narodzinami. Wśród kandydatek bohatera znalazły się: Julia, Nikola, Ola i Patrycja. Nie da się ukryć, że już na samym początku w powietrzu zaczęła się unosić atmosfera rywalizacji. Podczas grilla Julia próbowała zagadać Mateusza i prowadziła rozmowę na temat samochodów. Od razu zauważyła to Nikola, która zapytała mężczyznę o ulubioną muzykę. Gdy odpowiedział, że słucha wszystkiego (w tym disco polo), kobieta nalegała, aby z nią zatańczył. Nie da się ukryć, że to właśnie Nikola wyjątkowo przypadła do gustu Mateuszowi. - To mój numer jeden - powiedział. Później jednak udał się na rozmowę z każdą z czterech kandydatek. Wygląda na to, że wszystkie mają szansę na zdobycie jego serca. Myślicie, że któraś z nich zostanie jego partnerką?

"Żona dla Polaka". Uczestnicy są bardzo wymagający? Łukasz przyznał, na czym najbardziej mu zależy

Łukasz zakwalifikował się do programu "Żona dla Polaka" zaledwie tydzień po wysłaniu zgłoszenia. Co ciekawe, uczestnik jest bardzo wybredny. W produkcji Telewizji Polskiej bohaterowie otrzymują listy od kandydatek i zapraszają do show wybrane panie. Dla Łukasza ta decyzja nie była łatwa. Nie ukrywa, że ma pewne wymagania. "Znajomi mówią, że jestem wybredny. Może coś w tym jest. Szukam ideału, kogoś wyjątkowego. Nie chcę żyć jak większość ludzi, którzy są z kimś, byle nie być samotnym. Ja zawsze szukałem kogoś, z kim mógłbym przeżyć to krótkie, bądź co bądź, życie w szczególny sposób" - wyznał w rozmowie z TVP. ZOBACZ TEŻ: Kandydatka z "Żony dla Polaka" występowała już w telewizji. Dobrze ją znacie

