"Taniec z Gwiazdami" powraca ze swoją 16. edycją już wiosną. Im bardziej zbliżamy się do rozpoczęcia programu, tym częściej producenci odkrywają przed nami nowe karty - dotyczące uczestników, jak i organizacji show. Choć pierwszy odcinek "TzG" ma być emitowany 2 marca 2025 roku, już na początku stycznia organizatorzy postanowili ruszyć ze sprzedażą biletów na widownię programu. Zainteresowane nimi osoby powinny się spieszyć - wejściówki na część odcinków zostały już wyprzedane!

"Taniec z Gwiazdami" wraca na antenę Polsatu. Bilety można już kupować

"Zapraszamy do niezapomnianego wieczoru pełnego magii, rytmu i gwiazdorskiego blasku! Taniec z Gwiazdami, jedno z najbardziej ekscytujących show tanecznych, powraca z nowym, niezwykłym sezonem, a my chcemy, abyście byli jego częścią!" - przekazują organizatorzy show. "Aby uczestniczyć w tej niezwykłej przygodzie tanecznej, wystarczy zakupić wejściówki już teraz! Miejsca są limitowane, więc nie zwlekajcie z decyzją" - zaznaczyli dalej. Możemy stwierdzić, że producenci się nie mylili - do sprzedaży trafiły bilety na wszystkie 10 odcinków, z czego na siedem z nich (w tym finał edycji) wejściówki już się wyprzedały. "To jest jakiś dramat" - można przeczytać w komentarzach.

Ceny nie odstraszyły więc fanów "TzG". Za wciąż dostępne bilety (z miejscami nienumerowanymi na balkon) zapłacimy od 263,50 do 316,20 złotych. Jak mogliśmy też wcześniej zauważyć, wejściówki na finał 11 maja 2025 roku sięgały kwoty 368,90 złotych.

Kto wystąpi w nowej edycji "TzG"? O tych osobach już wiemy

Przypomnijmy, że dotychczasowo dowiedzieliśmy się już o kilku przyszłych uczestnikach zbliżającej się edycji show. Będzie to Blanka - znana m.in. ze swojego występu na Eurowizji piosenkarka, która została ogłoszona podczas finału 15. "TzG", Maria Jeleniewska - jedna z najpopularniejszych polskich influencerek, Adrianna Borek - z Kabaretu Nowaki i duetu Dziennikarek Zaangażowanych oraz Maciej Kurzajewski - ukochany Katarzyny Cichopek i jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich prezenterów. Po siedmioletniej przerwie od "TzG", szeregi tancerzy zasili także Agnieszka Kaczorowska.



