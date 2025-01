Kamil Borkowski zyskał rozpoznawalność dzięki udziałowi w siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci połączyli go w parę z Agnieszką. Początkowo wszyscy byli zachwyceni relacją uczestników. Agnieszka całkowicie zmieniła swoje życie, żeby dać szansę na rozwijanie się relacji. Zmieniła pracę i wprowadziła się do Kamila. Wydawało się, że ich małżeństwo ma szansę na przetrwanie. Tak się jednak nie stało. Po kilku tygodniach od zakończenia emisji uczestnicy rozstali się. Widzowie wiedzą, co u nich słychać, dzięki mediom społecznościowym.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Tak teraz wygląda Kamil. Możecie go nie poznać

Kamil prężnie działa w mediach społecznościowych. Jego instagramowy profil obserwuje ponad 47 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie uczestnik siódmej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" pochwalił się zdjęciem z siłowni. Trzeba przyznać, że wygląda zupełnie inaczej niż w formacie. Mężczyzna zmienił fryzurę i zapuścił brodę. Na tym nie koniec zmian. Kamil regularnie ćwiczy na siłowni, co widać po jego wyrzeźbionej sylwetce. "Dużo osób, które mnie obserwują, widzą, że się zapuściłem i byłem w pewnym momencie gruby, więc teraz, jak mam czym, to się pochwalę"- pisał Kamil w mediach społecznościowych. Chcecie zobaczyć, jak teraz wygląda uczestnik miłosnego formatu? Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil o rozpadzie małżeństwa. "Ja się do uczuć nie dam zmusić"

Jakiś czas temu Kamil uchylił rąbka tajemnicy na temat rozstania z Agnieszką. Uczestnik wspomniał o swoich emocjach. "Nigdy mi nie brakowało wsparcia od rodziny, bardziej rodzina chciała dobrze dla mnie i uważała, że Agnieszka jest fajną osobą, ja też tak uważam, że jest dobrą kandydatką na żonę. Ale powiedziałem rodzinie, że ja się do uczuć nie dam zmusić. Nie mogę być z kimś na siłę, skoro nic do Agnieszki nie czuję więcej. Rodzina to zrozumiała" - opowiedział w rozmowie z "Party".