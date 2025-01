Pod koniec 2024 roku zakończył się kolejny sezon programu "Rolnik szuka żony". Uczestnicy niedawno mieli okazję spotkać się z Martą Manowską podczas specjalnego, świątecznego wydania show. W odcinku pojawiły się pary z różnych edycji i opowiedziały o tym, jak zrodziło się między nimi uczucie. W programie nie brakowało wzruszeń i polały się łzy. Już ogłoszono nabór do kolejnej edycji show. Tymczasem 5 stycznia 2025 roku na antenie TVP zadebiutował nowy format oparty na podobnej formule, czyli "Żona dla Polaka", w którym prowadzącym został, znany z "M jak miłość" Kacper Kuszewski. W nowej matrymonialnej formule TVP bierze udział czterech mężczyzn, Mariusz, Mateusz, Sebastian i Łukasz. Poznajcie jednego z nich.

"Żona dla Polaka". Poznajcie Łukasza, który na co dzień mieszka w Chicago. Jest otwarty na zmiany

Łukasz z nowego programu TVP "Żona dla Polaka" jak sam przyznaje, żyje podzielony na dwa kraje. Na co dzień mieszka w Chicago ze swoją siostrą Ewą i jej rodziną, gdzie także pracuje. Za to w Polsce wybudował dom. Właśnie z tego powodu często jest w podróży i dotychczas brakowało mu czasu na randki. "Zawsze wychodziłem z założenia, że jak coś ma się wydarzyć, to się wydarzy" - podkreślił w rozmowie z TVP. Jak się jednak okazuje, nic w tym temacie się nie dzieje, więc postanowił dopomóc swojemu losowi. Łukasz przyznaje, że mimo iż na co dzień mieszka w USA, to jego serce jest w rodzinnych stronach w Polsce i to, gdzie ostatecznie zamieszka uzależnia od tego, jak potoczy się jego życie. Odpowiednia kandydatka pomogłaby rozwiązać ten dylemat.

Jeśli spotyka się dwoje ludzi, którzy chcą iść razem przez całe życie, to każdy problem można rozwiązać. Wtedy decyzja o miejscu zamieszkania należy do obojga

- podkreślił.

"Żona dla Polaka". Łukasz jest wybredny. "Szukam ideału, kogoś wyjątkowego"

Co ciekawe, kiedy uczestnik wysłał swoje zgłoszenie do programu, po zaledwie tygodniu dostał telefon od produkcji "Żony dla Polaka". W formule podobnie jak w programie "Rolnik szuka żony" uczestnicy otrzymują listy od kandydatek i wybierają spośród nich te, które najbardziej zwrócą ich uwagę. Kogo szuka Łukasz? "Znajomi mówią, że jestem wybredny. Może coś w tym jest. Szukam ideału, kogoś wyjątkowego. Nie chcę żyć jak większość ludzi, którzy są z kimś, byle nie być samotnym. Ja zawsze szukałem kogoś, z kim mógłbym przeżyć to krótkie, bądź co bądź, życie w szczególny sposób" - podkreślił w rozmowie z TVP.