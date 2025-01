Serial "Na sygnale" przez lata emisji w Telewizji Polskiej zdobył wierne grono fanów. Licznych odbiorców produkcji można dostrzec nie tylko przed telewizorami, ale również spoglądając na media społecznościowe. Tylko na Facebooku jest ich ponad 160 tysięcy. To właśnie na tej platformie pojawiło się niedawno dosyć zaskakujące ogłoszenie.

Produkcja "Na sygnale" poszukuje aktorów. Stawki i wymagania zaskakują

Serial "Na sygnale" emitowany jest przez Telewizję Polską już od ponad dziesięciu lat. Nic więc dziwnego, że co jakiś czas produkcja organizuje castingi, podczas których wyłaniane są kolejne osoby, które mają zagrać w paradokumencie. Oprócz stałych aktorów nieustannie prowadzone są również nabory na statystów. Niedawno na facebookwej grupie "statyści epizodyści" ukazało się ogłoszenie skierowane właśnie do tych osób. Dzięki tej publikacji mogliśmy się dowiedzieć, że aktualnie twórcy serialu do roli statystów poszukują młodzieży w przedziale wiekowym pomiędzy 14 a 15 lat. Co więcej, jako szczególny wymóg produkcji zaznaczono, by zgłaszające się osoby nie posługiwały się obcojęzycznym akcentem. - Warszawa Falenica 6:45 - 12:30. Sceny w plenerze przy drodze. Stawka: 110 PLN, przelew na konto. Zgłoszenia dziś środa 8.01 do godziny 14:00 na email: statysci.nasygnale@gmail.com. W zgłoszeniu: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu, miejsce zamieszkania oraz aktualne zdjęcia. W temacie: 9.01.młodzież. Wybrane osoby dostaną smsa ze szczegółami - brzmi część opublikowanego na Facebooku ogłoszenia. Cały post znajdziecie w naszej galerii.

"Na sygnale" - o czym opowiada produkcja?

"Na sygnale" jest polskim serialem paradokumentalnym, który możemy oglądać już od dwunastu sezonów na kanałach TVP1 i TVP2. Produkcja ukazuje pracę ratowników medycznych. W tym ich perypetie, wyzwania i problemy niejednokrotnie inspirowane prawdziwymi wydarzeniami z życia. Paradokument przez lata emisji może poszczycić się nie tylko niemałą widownią, ale również wyróżnieniami. Produkcja ma na swoim koncie Telekamery "Tele Tygodnia", a także Złotą Telekamerę przyznaną w 2018 roku.