"Fakty" to główny program informacyjny na antenie TVN-u, który nadawany jest codziennie o godzinie 19 od 1997 roku. W stacji trwa restrukturyzacja. Jak się okazuje, ma ona duży wpływ na obsadę serwisu. Kolejny pracownik po kilkunastu latach stracił posadę.

"Fakty". Kolejny pracownik stracił posadę. Restrukturyzacja w stacji TVN

Jak się okazuje, pracę w "Faktach" stracił szef działu grafiki - Michał Wituła. Wszystko to jest wynikiem restrukturyzacji w firmie, a zmianom tym przewodzi Rafał Warchoł, który objął stanowisko dyrektora TVN24 creation unit. Według informacji przekazanych przez Wirtualnemedia.pl, kilkuosobowy zespół, który dotychczas odpowiedzialny był za grafikę i elementy wizualne "Faktów" TVN, został połączony z analogicznym działem, który pracuje w TVN24. Wszystko to ma na celu centralizację działań graficznych w obrębie mediów grupy TVN.

To nie pierwsza zmiana personalna w "Faktach". Niedawno niespodziewanie z redakcją pożegnał się doświadczony dziennikarz Cezary Grochot, który z TVN-em związany był przez niemal trzy dekady. Portal Wirtualnemedia.pl nieoficjalnie poinformował, że Grochot planuje napisać książkę o kulisach pracy w stacji. Rok temu z TVN-em pożegnał się również Paweł Płuska, który został szefem programu informacyjnego "19.30". Wraz z jego odejściem z pracy zrezygnowali byli researcherzy "Faktów" Mateusz Dolatowski i Bartosz Filipowicz, którzy dołączyli do "19.30" w roli reporterów.

"Fakty" nadal cieszą się wysoką oglądalnością

Największymi konkurentami "Faktów" są oczywiście "Wydarzenia" przygotowywane przez dziennikarzy Polsatu oraz "19.30" puszczane na TVP. Okazuje się, że serwis informacyjny TVN-u radzi sobie nadal świetnie. Nadawany o godzinie 19 na antenie TVN i TVN24 BiS program w październiku 2024 roku oglądało średnio 2,69 miliona widzów. Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł serwis Wirtualnemedia.pl, daje to tym stacjom 21,79 proc. udziału w rynku telewizyjnym. W odniesieniu do analogicznego okresu w zeszłym roku program stracił 1,8 proc. widzów.