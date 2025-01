Program "Chłopaki do wzięcia" zadebiutował w telewizji w październiku 2012 roku. Format bardzo szybko zdobył popularność i przypadł widzom do gustu. Bohaterami "Chłopaków do wzięcia" są najczęściej mężczyźni z bagażem doświadczeń, którzy marzą o znalezieniu miłości. W formacie widzowie poznali m.in. Rafała "Hadżiego" Gębisia. Mężczyzna pochodzi z Pucka i interesuje się muzyką disco polo. Wypuścił utwory "Serce mówi nie" oraz "Bayerantka". Miłość jest ważnym dla Hadżiego tematem i to nie tylko w piosenkach. Mężczyzna od jakiegoś czasu chwali się ukochaną.

"Chłopaki do wzięcia". Hadżi zapozował z ukochaną. "Powiedziała tak"

Hadżi prężnie działa w mediach społecznościowych, gdzie przekazuje fanom wieści o swoim życiu. Niedawno na jego profilu na Facebooku pojawiło się ważne ogłoszenie. Jak się okazuje, postanowił oświadczyć się swojej ukochanej. Wybrał wyjątkową lokalizację za granicą. "Na Zamku Cochem powiedziała: tak" - czytamy w opisie kadru Hadżiego i jego partnerki Marty. Trzeba przyznać, że ukochana bohatera "Chłopaków do wzięcia" jest naprawdę piękną kobietą. Sami się o tym przekonajcie, zaglądając do naszej galerii zdjęć.

Pod postem Hadżiego zaroiło się od komentarzy internautów, którzy ruszyli z gratulacjami. "Pozdrawiam serdecznie. Wielkie gratulacje dla was", "Serdeczne gratulacje kochani, wszystkiego najlepszego z życzeniami szczęścia dla was na nowej drodze życia", "Cieszymy się razem z wami", "Czekamy na wesele" - czytamy.

"Chłopaki do wzięcia". Hadżi przedstawił ukochaną w innym programie. "Jestem w związku"

Hadżi postanowił przedstawić partnerkę światu przed kamerami. Bohater "Chłopaków do wzięcia" i Marta wystąpili jakiś czas temu w formacie "Gry małżeńskie". Hadżi wyznał wówczas z dumą, że jego serce jest zajęte. - A to jest Marta, moja partnerka, ponieważ jestem w związku - mówił w telewizji. Kibicujecie Hadżiemu i jego ukochanej? Dajcie znać w sondzie na dole strony.