5 stycznia w Telewizji Polskiej zadebiutował format "Żona dla Polaka". Głównymi bohaterami programu są: Sebastian, Mateusz, Mariusz oraz Łukasz. Mężczyźni od lat mieszkają w Chicago i ich celem jest znalezienie ukochanej z Polski. W pierwszym odcinku formatu sporo się działo. Mariusz spotkał się z wybranymi przez siebie kobietami. Wśród nich znalazła się Daria, która wręczyła mu "eliksir młodości". Nie tylko podarunek od kandydatki zaskoczył widzów. Uwagę zwróciła także telewizyjna przeszłość Darii.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeżowska rozprawia o powrocie do TVP. "Ważne, że..."

"Żona dla Polaka". Kandydatka Mariusza wystąpiła w innych programach. Stąd ją znacie

Daria nie kryła zadowolenia z wyjazdu do Stanów Zjednoczonych oraz poznania Mariusza. - Mówią, że więcej mam w sobie szaleństwa niż spokoju. Czuję ekscytację, bo ja się nie mogę doczekać. Jestem z natury raptusem, więc ja tak naprawdę już czekam na zabawę - opowiadała w programie. Uczestniczka czuła się przed kamerami jak ryba w wodzie, co zapewne jest spowodowane jej wcześniejszym doświadczeniem. Jak się okazało, Daria występowała już w telewizji. Widzowie mogli oglądać ją w: "Postaw na milion", "Konfrontacjach Agaty", "Najgorszych polskich tatuażach" oraz "Shopping Queens. Królowe zakupów". Na tym jednak nie koniec. Według "Super Expressu" kandydatka Mariusza jest również redaktorką naczelną portalu poświęconego modzie. Myślicie, że przyszła do programu "Żona dla Polaka" po prawdziwą miłość?

PRZECZYTAJ TEŻ: Jedna para z "Rolnik szuka żony" ma się ku sobie? Te zdjęcia nie kłamią

galOtwórz galerię

"Żona dla Polaka". Mariusz zaskoczył w programie. Wystąpił z byłą dziewczyną

Mariusz stanie przed trudnym wyzwaniem i będzie musiał wybrać jedną kandydatkę, z którą zbuduje przyszłość. Z pewnością będzie mógł liczyć na wsparcie byłej partnerki Elżbiety. Kobieta towarzyszyła mu już w pierwszym odcinku. - Ela jest moją byłą dziewczyną, ale od 15 lat jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Jeśli ja czegoś potrzebuję, to ona jest zawsze dostępna. Dlatego pomoże mi wybrać dziewczyny, w tej kwestii na pewno będzie wiedziała lepiej niż ja - opowiadał Mariusz przed kamerami.