Już 6 stycznia o godzinie 20:00 zostanie wyemitowany pierwszy odcinek "Królowej przetrwania". W programie udział wzięły: Agnieszka Kaczorowska, Marianna Schreiber, Paulina Smaszcz, Agnieszka Kotońska, Ola Ciupa, Eliza Trybała, Karolina Sankiewicz, Magdalena Stępień, Kasia Nast, Natalia "Natsu" Kaczmarczyk, Ola Tomala oraz Liza Anorue. Wygląda na to, że już na początku pierwszego odcinka emocje będą sięgać zenitu.

REKLAMA

Zobacz wideo Schreiber opowiada o walce 2 na 1 w MMA. Co sądzi?

"Królowa przetrwania". Marianna Schreiber chciała się przywitać. Ostra reakcja Lizy Anorue

Produkcja uchyliła rąbka tajemnicy i przedpremierowo opublikowała fragment odcinka "Królowej przetrwania". Widać na nim moment przywitania Marianny Schreiber oraz Lizy Anorue. Ukochana Przemysława Czarneckiego wyciągnęła rękę do uczestniczki. Ta jednak odmówiła uścisku, nie ukrywając, że nie przepada za Schreiber. - Liza, naprawdę nie podasz jej ręki? – zapytał prowadzący Izu Ugonoh. - Nie podaję ręki osobom, których nie lubię - odparła Liza. Na tym jednak nie koniec. Uczestniczka obraziła Schreiber przed kamerami. - Jest popularna tylko dlatego, że jest hipokrytką, kłamczuchą, homofobką i po prostu dziwnym człowiekiem - powiedziała. Kadr z odcinka znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

PRZECZYTAJ TEŻ: Smaszcz o rozstaniu Kaczorowskiej i Peli. Wtem wypaliła o... zdradzie! Naprawdę to powiedziała [PLOTEK EXCLUSIVE]

"Królowa przetrwania". Magdalena Stępień żałuje udziału w programie. "Traktuję to jako lekcję"

Podczas konferencji prasowej Magdalena Stępień udzieliła naszej reporterce szczerego wywiadu. Wyznała, że żałuje występu w programie "Królowa przetrwania". - Wydaje mi się, że nie do końca byłam emocjonalnie gotowa, żeby uczestniczyć w tym wszystkim i że moja emocjonalność jednak ciężko się odnajduje w show-biznesie. (...) Każde wydarzenie uczy cię czegoś. Traktuję, to jako lekcję, ale na pewno jest też dużo zaskoczenia i nie do końca czuję, że to była dobra decyzja - mówiła w rozmowie z nami. Wspomniała także o uczestniczkach. - Myślałam, że jadąc do tego programu, znowu będę miała fajne osoby wokół siebie, a później okazało się całkowicie inaczej - tłumaczyła.