W Bydgoszczy właśnie rozpoczął się Festiwal Piosenki Filmowej. Wydarzenie promowane było już od kilku tygodni i zapowiadano, że na scenie pojawią się największe polskie gwiazdy. To impreza, jakiej wcześniej nie było na festiwalowej mapie kraju. "W odróżnieniu od festiwali muzyki filmowej, Festiwal Piosenki Filmowej Bydgoszcz 2025, jako pierwsze tego rodzaju wydarzenie artystyczne w Polsce, w całości oparty będzie na piosenkach, które stały się wielkimi przebojami" - informował Robert Kijak, prezes Agora Książka i Muzyka. Pierwszego dnia na festiwalowej scenie mieliśmy okazję podziwiać m.in. Natalię Szroeder, Krzysztofa Zalewskiego, Edytę Bartosiewicz, Igo. Jak imprezę ocenili widzowie?

Festiwal Piosenki Filmowej w Bydgoszczy. Widzowie ocenili wydarzenie

Pierwszego dnia festiwalu w bydgoskiej Operze Nova zorganizowano koncert zatytułowany "Piosenki Filmem Pisane". Artyści zaśpiewali na scenie popularne piosenki filmowe z ostatnich lat. Wygląda na to, że założenia organizatorów związane z zamiarem stworzenia wspaniałego widowiska udało się w pełni zrealizować. Widzowie są zachwyceni koncertem. W mediach społecznościowych pojawiło się bardzo dużo pozytywnych opinii. Doceniono organizację całego wydarzenia i fajny sposób na promowanie miasta. "Bardzo fajny ten festiwal, patrzę z przyjemnością. Stare utwory w nowej aranżacji jak i te nowsze pięknie zaśpiewane. Bardzo byłam ciekawa, jak to będzie wyglądać i brzmieć. Nie zawiodłam się", "Świetny koncert! Nasza Opera Nova daje radę wykonawcy i piosenki super dobrane. Piosenki z najbardziej współczesnych filmów polskich oby nie był to jednorazowy event!", "Fantastyczny pomysł na Festiwal Filmowy i to w moim mieście, w przepięknej Operze" - czytamy w komentarzach.

Rewia mody na Festiwalu Piosenki Filmowej w Bydgoszczy. Scenę zdominował jeden kolor

Duże festiwale to dla gwiazd także okazja na pokazanie spektakularnych scenicznych kreacji. Jedną z pierwszych artystek, które pojawiły się na scenie, była Anna Karwan. Wokalistka wybrała na tę okazję dopasowaną suknię do ziemi. Również Edyta Bartosiewicz i Izabela Trojanowska zdecydowały się na czarne stroje.Trojanowicz wybrała połyskującą suknię w stylu lat 80., a Bartosiewicz wystąpiła w eleganckim garniturze. Za to Natalia Szroeder zdecydowała się na głęboki burgund. Podczas występu z Krzysztofem Zalewskim mogliśmy podziwiać jej odsłaniającą ramiona sukienkę ze sztucznej skóry. Więcej przeczytacie tutaj: Plejada eleganckich gwiazd na Festiwalu Piosenki Filmowej. Królował jeden kolor