Jakiś czas temu zakończyła się 11. edycja programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów formatu był Marcin, który bardzo chciał poznać drugą połówkę. Los uśmiechnął się do rolnika i na jego programowej drodze stanęła Ania. Uczestnicy deklarowali, że chcą kontynuować swoją relację poza kamerami. - Ona jest naprawdę taką otwartą, szczerą osobą. Naprawdę ciężko jest drugą taką osobę spotkać. Bardzo nam się dobrze rozmawia, czuję się dobrze w Ani towarzystwie i muszę o nią dbać, jak najlepiej tylko będę umiał. Jestem po prostu szczęśliwy, że poznałem Anię - mówił rolnik w finale. Czy w ich związku wciąż wszystko dobrze się układa?

"Rolnik szuka żony". Ania nie wytrzymała i rozwiała plotki. "To jest nasze życie"

Od jakiegoś czasu internauci rozpisywali się o rzekomym kryzysie w związku Ani i Marcina. Wszystko przez fakt, że rolnik wrzucił do sieci fotografię, na której zapozował sam. Wcześniej zazwyczaj publikował zdjęcia z ukochaną. "Kłopoty w raju?", "A gdzie jest Ania?" - dopytywali pod postem internauci. Teraz Ania postanowiła zmierzyć się z plotkami i odpowiedziała na pytanie, czy rzeczywiście rozstała się z Marcinem. "Nic z tych rzeczy. Właśnie jesteśmy razem w trasie. To jest nasze życie, a nie love story i jak to w życiu bywa - może być różnie i musimy myśleć o sobie, nie o oczekiwaniach innych" - napisała uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" w mediach społecznościowych.

"Rolnik szuka żony". Marcin wyznał Ani miłość w programie. Wyjątkowe słowa

Marcin od początku nie ukrywał tego, że Ania bardzo mu się spodobała. Co ciekawe, rolnik jeszcze w programie zdobył się na bardzo ważne słowa. - Chciałbym coś ci powiedzieć. Nie spotkałem dawno takiej osoby jak ty. Tak wrażliwej, dobrej, spokojnej, ułożonej. Chciałem ci powiedzieć dwa słowa… Znamy się już jakiś czas. Myślę, że też może tego oczekujesz. Chciałem powiedzieć ci dwa magiczne słowa: kocham cię - mówił Marcin do Ani. Kibicujecie tej parze? Dajcie znać w sondzie na dole strony.