W programie Agnieszka próbowała stworzyć relację z Kamilem Borkowskim. Niestety parze nie udało się pozostać w małżeństwie. Kobieta mimo wszystko bardzo dobrze wspomina cały eksperyment. "Uważam, że wiele na tym skorzystałam. Spojrzałam na siebie krytycznym okiem. Zaczęłam zauważać wady i zalety, a co za tym idzie, mogłam popracować nad sobą" - mówiła w rozmowie z TVN. Dzięki temu Agnieszce udało się stworzyć szczęśliwy związek poza kamerami. Teraz przekazała fanom radosną nowinę!

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka chwali się zmianami w swoim życiu

Ubiegły rok był dla Agnieszki jednym z lepszych w życiu. Była uczestniczka "ŚOPW" poznała miłość swojego życia. "Cieszę się, że rok temu daliśmy sobie szansę. To dopiero początek naszej wspólnej przygody" - pisała w najnowszej relacji na Instagramie. Agnieszka zdradziła, że oprócz mężczyzny w jej życiu pojawił się ktoś jeszcze. Para wspólnie przygarnęła psa - Fargo. W rozmowie z TVN Agnieszka zdradziła, że niedawno się zaręczyła. Ze ślubem nie zamierza długo zwlekać. Termin jest już wyznaczony. Zakochani staną na ślubnym kobiercu już za pół roku!

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka opowiedziała o planach na przyszłość

W tej samej rozmowie była uczestniczka matrymonialnego show podzieliła się planami na przyszły rok. Trzeba przyznać, że są bardzo konkretne. Agnieszka chce przede wszystkim skupić się na powiększeniu rodziny. - Już mam cudownego narzeczonego i kochanego psa, ale marzymy o dzieciach - mówiła. Z okazji zbliżającego się nowego roku Agnieszka złożyła życzenia swoim fanom i... przyszłym uczestnikom "Ślubu od pierwszego wejrzenia". - Życzę wszystkim tego, co sobie zapragną, a także prawdziwej miłości, szczerych ludzi naokoło siebie, spełnienia się nie tylko zawodowo, ale także prywatnie. Przyszłym uczestnikom życzę dodatkowo cierpliwości i odporności na hejt. Agnieszka pochwaliła się także planami na sylwestra. - Jak zwykle spontanicznie i na ostatnią chwilę, bo nawet jak planujemy kameralne grono, to często zmienia się to w sporą domówkę - dodała.