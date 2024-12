Kolejna edycja "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Wiemy, że na parkiecie wystąpią m.in. Blanka oraz Adrianna Borek. W formacie pojawi się także Agnieszka Kaczorowska, która wróci po latach na parkiet jako trenerka. - Teraz, kiedy obie dziewczynki są w placówkach, jestem w takim trudnym momencie swojego życia i ta propozycja znów wróciła, to moje serce mocniej zabiło i już wiedziałam, że chcę wrócić do swoich korzeni - mówiła niedawno Agnieszka Kaczorowska w mediach społecznościowych. To jednak nie koniec elektryzujących ogłoszeń.

REKLAMA

Zobacz wideo Majka Jeżowska o zabawie na weselu. Nie mogła liczyć na syna

"Taniec z gwiazdami". Maria Jeleniewska w programie. "Zastanawiałam się"

W niedzielnym wydaniu "halo tu polsat" wyjawiono, że do grona uczestników nowej edycji "Tańca z gwiazdami" dołączyła Maria Jeleniewska. To znana influencerka, której konto na TikToku obserwuje ponad 13 milionów użytkowników. - Zastanawiałam się, ponieważ wiem, że to jest bardzo intensywny czas, bardzo angażujący, więc myślałam, czy to jest odpowiedni moment dla mnie - psychicznie i fizycznie. Ja tego telefonu nie dostałam, tylko moja mama jako menedżerka - tłumaczyła Maria Jeleniewska w śniadaniówce. Macie zamiar oglądać nową edycję "Tańca z gwiazdami"? Dajcie znać w sondzie zamieszczonej na dole strony.

PRZECZYTAJ TEŻ: Małgorzata Rozenek-Majdan powiedziała za dużo na temat "Tańca z gwiazdami". Ujawniła angaż znajomej

"Taniec z gwiazdami". Lawina komentarzy po ogłoszeniu. "Ta edycja będzie ciekawa"

Produkcja "Taniec z gwiazdami" także ogłosiła w mediach społecznościowych udział Marii Jeleniewskiej. "Do najbliższej edycji 'Tańca z gwiazdami' dołącza jedna z najpopularniejszych tiktokerek w Polsce – Maria Jeleniewska, która podbija media społecznościowe! Czy Marysia odnajdzie się w rytmie tańca i zachwyci jurorów oraz widzów? Czekamy z niecierpliwością, aby zobaczyć, jak poradzi sobie w tej zupełnie nowej roli" - czytamy na instagramowym profilu. Pod postem zaroiło się od komentarzy internautów. "Ta edycja będzie ciekawa", "Gratulacje!", "Totalnie się nie spodziewałam, ale będę głosować", "Świetne ogłoszenie" - czytamy pod postem.