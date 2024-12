Ostatni sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skończył się już jakiś czas temu, jednak relacje między uczestnikami wciąż interesują widzów. Zwłaszcza że w tej edycji wszystkie trzy małżeństwa zakończyły się rozwodami, a żadna z par nie rozstała się w specjalnie przyjacielskich stosunkach. Zdecydowanie najgorsze relacje mają ze sobą Piotr i Agata, którzy nie szczędzą sobie uszczypliwości w wypowiedziach w mediach społecznościowych.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr wbija Agacie kolejne szpile

Piotr jeszcze w trakcie trwania programu był bardzo aktywny w mediach społecznościowych i pozostawał w stałym kontakcie z fanami. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyjątkowo polubił format Q&A, w którym odpowiada na pytania internautów. Nie brakuje wśród nich zapytań o Agatę, a Piotr odpowiada na nie niezwykle szczerze. "Tęsknisz za Agatą?" - zagadnął go ostatnio jeden z fanów. "Ale się uśmiałem. A może to już Prima Aprilis?" - odparł ironicznie Piotr. Inna osoba zastanawiała się z kolei, czy patrząc wstecz, uczestnik zmieniłby swoje zachowanie względem żony z programu. Uczestnik nie pozostawia złudzeń i zapewnia, że niczego by nie zmienił.

Ja przynajmniej od początku byłem szczery i prawdziwy, a nie grałem teatr jak moja biedna, nieszczęśliwa i skrzywdzona przez cały świat żona

- odpowiedział.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr odniósł się do kwestii nazwiska

Sporo kontrowersji wzbudza obecnie także kwestia nazwiska Piotra. Uczestnik podczas ślubu zdecydował się przyjąć nazwisko żony. Agata nie była tym zachwycona jeszcze w programie, a gdy małżeństwo nie wypaliło, widziała w tym wręcz poważny problem. - Mam tylko nadzieję, że jak mu tak prędko do rozwodu, to że nazwisko też odda. Nie chciałabym, żeby miał moje nazwisko - powiedziała w rozmowie z tvn.pl, dodając, że mąż "zbezcześcił" nazwisko jej taty. Wygląda jednak na to, że Piotr nie zamierza jednak przejmować się słowami żony. Gdy jeden z internautów zapytał go, czy planuje zmienić nazwisko, odpowiedział krótko: "Na tę chwilę nie". Screeny z InstaStories Piotra znajdziecie w galerii na górze strony.