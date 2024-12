"Rolnik szuka żony" to jeden z najpopularniejszych formatów stacji TVP. Od lat przyciąga przed telewizory miliony Polaków. Za nami już 11. edycja programu, dzięki któremu wielu uczestników znalazło miłość. Przykładem jest Marta Paszkin i Paweł Bodzianny, Anna i Grzegorz Bardowscy czy Małgosia Borysewicz razem z mężem Pawłem, którzy oczekują narodzin kolejnego dziecka. Zakochani do dziś tworzą udane małżeństwa. W czwartej edycji widzowie mieli okazję poznać Piotra, który nie zdradzał swoich emocji i uchodził za jednego z najbardziej tajemniczych uczestników. Rolnik na gospodarstwo zaprosił Emilię, Monikę i Katarzynę, jednak z żadną z nich nie stworzył relacji. Po kilku latach od udziału w programie Emilia wyjawiła, że została mamą. Zdradziła imię córki. Zobaczcie, kto zostawił swoje komentarze!

Emilia z "Rolnik szuka żony" urodziła. Ojcem inny uczestnik show?

Emilia prowadzi konto na Instagramie, ale nie jest zbyt aktywna w mediach społecznościowych. Nie mogła się jednak nie pochwalić ogromną zmianą w życiu. "To początek mojej nowej historii. Byłam silna... Teraz będę szczęśliwa. Zdjęcia na pamiątkę. Mój okruszek jest już ze mną" - napisała była uczestniczka "Rolnik szuka żony" publikując kadry z sesji zdjęciowej, gdy była w zaawansowanej ciąży. 25 grudnia poinformowała, że urodziła córkę, której dała na imię Nikola. "Moja najważniejsza miłość, Nikolka" - pisała dumna mama. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Emilia z 'Rolnik szuka żony' urodziła. Ojcem inny uczestnik show? Miał się sam wygadać Emilia z 'Rolnik szuka żony' urodziła. Ojcem inny uczestnik show? Miał się sam wygadać. Fot. Instagram/ emiliaemkapawlo

Emilia nie zdradziła, kto jest ojcem dziecka. Nie publikuje również zdjęć z ukochanym, jednak podpowiedź mogła kryć się w komentarzach pod fotografią córki. "Tatuś szczęśliwy. Jestem dumny, że mam śliczne dziewczyny" - wymownie napisał Grzegorz Toczyłowski, który pojawił się w piątej edycji miłosnego programu TVP.

Grzegorz Toczyłowski z "Rolnik szuka żony" związał się z Emilią? Od dawna dawał znaki

Grzegorz Toczyłowski w piątej edycji show zbliżył się do Doroty Lassak z Bieszczad, z którą wystąpił w świątecznym odcinku programu. Ich relacja nie przetrwała próby czasu. W sierpniu 2019 roku media informowały o zaręczynach rolnika z tajemniczą Gabrielą, jednak zdaje się, że ten związek także należy do przeszłości. Mężczyzna od 2023 roku komentował zdjęcia Emilii, zamieszczając komplementy i emotikony serc, na które ta odpisywała, co może sugerować romantyczną relację. Nie publikują jednak wspólnych fotografii.